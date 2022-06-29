Норвегія через Британію передасть Україні 3 MLRS M270, — Міноборони

Глава оборонного відомства Бьорн Арільд Грам заявив, що вони передадуть установки зі зберігання.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що вони співпрацюють із Великою Британією для передавання Україні реактивних установок M270. Про це повідомляється на сайті відомства.

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Грам заявив, що вони повинні й надалі підтримувати Україну, щоб країна могла зберегти можливість боротися за свободу та незалежність.

На зберіганні у Норвегії знаходяться MLRS M270. Насамперед Україна отримає 3 установки. Міністр наголосив, що M270 потребують модернізації. Тому Норвегія домовилася з Великою Британією, щоб вони передали свої установки, а Норвегія їхню кількість компенсує. Загалом на зберіганні у Норвегії знаходиться 12 установок.

Крім того, Норвегія передасть Україні ще 5 000 гранат до вже поставлених п'яти тисяч.

M270 — це гусенична реактивна пускова установка, здатна вести стрільбу на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Вони призначені для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів, вузлів зв'язку й інших цілей. В одному пакеті знаходиться 12 ракет.

Нагадаємо, Велика Британія передасть Україні три MLRS M270 з ракетами, здатну вести стрільбу на дистанцію до 80 км.

Також свою версію М270 передасть Німеччина. Усього вони передадуть 4 установки.