Німеччина планує передати Україні кілька реактивних установок Mars II, — ЗМІ

РСЗВ здатна вести вогонь на відстань до 84 км, а весь залп відбувається лише за 55 секунд.

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Німеччина хоче передати українській армії 4 реактивні системи залпового вогню зі складів Бундесверу. Про це повідомляє Tagesspiegel, посилаючись на джерела в уряді.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в парламенті заявив, що Німеччина постачатиме Україні зенітно-ракетний комплекс Iris-T, а також реактивні системи залпового вогню у співпраці зі США.

За даними видання, йдеться про РСЗВ Mars II зі складу армії. Всього можуть передати чотири установки. Як і з американськими РСЗВ, німецькі не поставлятимуть із далекобійними ракетами, щоб Україна не могла атакувати російську територію.

MARS II або MLRS-E — це реактивна система залпового вогню, розроблена в Німеччині. Є модернізацією американської М270. На озброєнні німецької армії перебуває з 1990-х років. Установка здатна стріляти різними ракетами з дальністю від 10 до понад 70 км.

Весь залп установка видає за 55 секунд. Загалом у пакеті знаходиться 12 ракет. Екіпаж складається із трьох осіб. РСЗВ працює за принципом "бий-біжи". Вона мобільна та високоточна.

Нагадаємо, Байден анонсував передачу Україні американських M142 HIMARS із високоточними ракетами до них.

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