Армія РФ перекинула на острів Зміїний "Гради" та "Торнадо-Г", — ЗМІ

На окупований острів перекидається дедалі більше різного озброєння. На ньому є засоби ППО, наведення авіації, РЕБ, а тепер і РСЗВ.

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Російські війська перекинули на окупований острів Зміїний реактивні системи залпового вогню "Град" і "Торнадо-Г". Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на джерела.

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Армія РФ перекинула на острів як мінімум два БМ-21 "Град" та один РСЗВ "Торнадо-Г". Раніше ворожі війська перекинули на Зміїний три комплекси ППО "Панцир-С1", один ЗРК "Тор-М2", п'ять військових автомобілів та МТ-ЛБ зі станцією РЕБ на борту.

Також журналісти стверджують, що ЗС РФ розгорнула на острові пункт наведення авіації. Надалі вони перекинуть на острів ще більше техніки. Про це може говорити підйом із дна катера "Серна", він дозволить використовувати малий причал на острові, а не лише основний.

При цьому 21 травня ЗС РФ погрожували відкрити вогонь по цивільному судну під прапором Того, який йшов транзитом через Зміїний. Це може свідчити про готовність Росії стріляти по цивільних суднах, особливо якщо вони будуть з українським зерном.

Тому автори роблять висновок, що одних ракет Harpoon для безпеки в Чорному морі буде недостатньо. Потрібна комплексна місія від США та НАТО.

Нагадаємо, 25 травня у Міноборони заявили, що РФ підняли з дна моря знищені кораблі біля Зміїного.

Раніше повідомлялося, що на острів перекинули комплекси повітряної оборони.