Росіяни підняли з дна знищені біля острова Зміїного кораблі, — Міноборони України (відео)

Під час виступу речник відомства Олександр Мотузяник розповів, що окупанти за допомогою плавучого крана дістали уламки десантного корабля "Серна" та катери типу "Раптор".

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Чорноморський флот РФ провів у районі острова Зміїний пошуково-рятувальну операцію, метою якої було підйом з дна двох російських катерів, повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

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"Пошуково-рятувальною групою Чорноморського флоту у складі п'яти катерів і суден та самохідного плавучого крана проведено заходи щодо підйому уламків знищеного українськими військами десантного катера "Серна" та катера типу "Раптор", — заявив Мотузяник.

Він також зазначив, що в Чорному морі продовжують перебувати два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" з можливим сумарним залпом до 16 ракет.

Як повідомляли, російська армія перевезла на захоплений острів Зміїний засоби ППО. На острові розгорнули до 5 ЗРК — як мінімум один "Тор" та кілька зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1". Так окупанти хочуть перетворити Зміїний на укріплений плацдарм.

Раніше прессекретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявляв про те, що контроль над островом Зміїний має стратегічний характер. Водночас він висловив надію, що найближчим часом "ми побачимо кілька цікавих речей", проте не вдавався до подробиць.

Видання Defense Express зазначає, що острів Зміїний знаходиться в зоні бойового ураження РСЗВ "Смерч", залп якого може повністю знищити позиції російських військ.

Нагадаємо, 12 травня радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович підтвердив, що російський військовий корабель забезпечення "Всеволод Бобров" підбитий у районі острова Зміїний. За попередніми даними, російська армія спробувала доставити на острів системи ППО.