Росія перекинула на острів Зміїний комплекси протиповітряної оборони, — ЗМІ

На захоплений острів окупанти перекинули кілька "Панцирів" і як мінімум один ЗРК "Тор". У радіусі 20 км тепер є щільний щит повітряних атак.

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Російська армія оснастила захоплений острів Зміїний засобами ППО. Про це повідомляють джерела Defense Express в окупованому Криму.

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ЗС РФ вирішило зробити із острова укріплений плацдарм. Десантні катери та кораблі під прикриттям авіації перекинули значну кількість техніки на Зміїний. За даними видання, на острові розгорнули до 5 ЗРК — як мінімум один "Тор" і кілька зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1".

[ + – ] ЗРК "Тор"

Також було зафіксовано переміщення двох вантажівок, які, ймовірно, є транспортними машинами. Якщо інформація журналістів є правдивою, то армії РФ вдалося створити щільну оборону від повітряного нападу в радіусі 15-20 км. Кількості техніки достатньо, щоб не було ситуації, коли вони виявляться вимкненими.

Водночас у виданні зазначили, що острів Зміїний розташований у зоні бойового ураження РСЗВ "Смерч", залп якого може повністю знищити позиції російських військ.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА заявив, що незабаром із островом Зміїний відбуватимуться "цікаві речі".

Раніше ЗСУ пошкодили корабель "Всеволод Бобров", який хотів привезти на острів С-300.