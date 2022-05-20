Россия перебросила на остров Змеиный комплексы противовоздушной обороны, — СМИ

На захваченный остров оккупанты перебросили несколько "Панцирей" и как минимум один ЗРК "Тор". В радиусе 20 км теперь есть плотный щит от воздушных атак.

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Российская армия насытила захваченный остров Змеиный средствами ПВО. Об этом сообщают источники Defense Express в оккупированном Крыму.

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ВС РФ решило сделать из острова на укрепленный плацдарм. Десантные катера и корабли под прикрытием авиации перебросили значительное количество техники на Змеиный. По данным издания, на острове развернули до 5 ЗРК — как минимум один "Тор" и несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

[ + – ] ЗРК "Тор"

Также было зафиксировано перемещение двух грузовиков, которые, вероятно, являются транспортно-заряжающими машинами. Если информация журналистов верна, то армии РФ удалось создать плотную оборону от воздушного нападения в радиусе 15-20 км. Количества техники достаточно, чтобы не было ситуации, когда все они окажутся выключенными.

Вместе с тем в издании отметили, что остров Змеиный находится в зоне боевого поражения РСЗО "Смерч", залп которого может полностью уничтожить позиции российских войск.

Напомним, глава Одесской ОВА заявил, что скоро с островом Змеиный будут проходить "интересные вещи".

Ранее ВСУ повредили корабль "Всеволод Бобров", который хотел привезти на остров С-300.