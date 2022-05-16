"Увидим несколько интересных вещей", — глава Одесской ОВА об острове Змеиный (видео)

Во время общения с журналистами Сергей Братчук уточнил, что "интересные вещи" будут в ближайшее время и добавил, что контроль над островом носит стратегический характер.

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Российские оккупанты продолжают пытаться взять под полный контроль остров Змеиный в Черном море. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в интервью телеканалу "24".

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Чиновник отметил, что враг понимает стратегическое значение объекта, поэтому периодически пытается атаковать его, но регулярно терпит поражение. Вместе с тем, Братчук анонсировал контратакующие действия ВСУ в этом направлении.

"Это вообще тема важная. Комментировать не буду, но надеюсь, что в ближайшее время мы увидим несколько интересных вещей. Потому что этот остров стратегический, это понимает и враг. Но это украинская земля", — сказал Сергей Братчук, добавив, что украинским военным по силам повторить то, что происходит в последние дни в Харьковской области, где украинские военные продолжают восстанавливать контроль над рядом населенных пунктов.

[ + – ] Сергей Братчук - об острове Змеиный

Отметим, что российские оккупанты регулярно пытаются провести морскую атаку на остров Змеиный, однако ВСУ контролируют ситуацию вокруг этой территории и постоянно наносят удары по кораблям врага.

Напомним, что войска Российской Федерации оставили на острове Змеиный метки с символом "Z", а также пригнали туда плавучий кран, вероятно, чтобы забрать остатки одного из поврежденных суден. Журналисты предполагают, что россияне пригнали на остров плавучий кран, чтобы поднять со дна затонувший десантный катер типа "Серна".

Также советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович подтвердил поражение корабля "Всеволод Бобров" вблизи острова Змеиный. По словам советника ОП, российские войска упорно, но безуспешно пытаются взять под контроль остров Змеиный.