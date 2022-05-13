Оккупанты РФ оставили метки "Z" на острове Змеиный, — СМИ (фото)

Журналисты предполагают, что россияне пригнали на остров плавучий кран, чтобы поднять со дна затонувший десантный катер типа "Серна".

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Спутник Maxar зафиксировал на острове Змеиный отметки в виде буквы "Z". Об этом сообщает проект "Схемы".

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Журналисты отмечают, что возле острова также замечен плавучий кран, который захватчики могли транспортировать из Севастополя для поднятия затонувшего десантного катера типа "Серна".

Снимки со спутника были сделаны 12 мая. Плавучий кран появился поблизости места, где предположительно был потоплен российский катер 7 мая, в результате эффективной работы ударного беспилотника "Байрактар".

Также сообщается, что похожий плавучий кран ранее был зафиксирован в одной из бухт "Севастополя", где базируются военные судна Черноморского флота РФ.

Остров Змеиный находится под контролем Вооруженных Сил РФ более двух месяцев, его захватили еще в первые дни открытого военного вторжения России в Украину. Украинские военные в ответ на предложение сдаться нецензурно послали российских оккупантов, которые приплыли к острову на крейсере "Москва". Эта фраза стала одним из символов сопротивления Украины, а ее автором стал военнослужащий Роман Грибов.

Ранее Фокус рассказывал, что CNN показал спутниковые снимки острова Змеиный. Компания Maxar Technology отметила, что ВСУ уничтожили российский десантный корабль "Серна". Возле острова находится следующая цель "Нептуна" – баржа с грузоподъемным краном.

В то же время, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил, что россияне безуспешно пытаются взять остров Змеиный под свой контроль. Об этом функционер рассказал, подтвердив поражение корабля тылового обеспечения "Всеволод Бобров". При этом, Арестович сравнил размеры острова Змеиный с "четырьмя футбольными полями", отметив, что упорство российских оккупантов в попытках захватить эту территорию напоминают ему село Чернобаевка Херсонской области, где ВСУ регулярно уничтожают большое скопление техники врага.