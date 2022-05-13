Подбитый корабль РФ и разрушенные здания: CNN показал спутниковые снимки острова Змеиный

Компания Maxar Technology отметила, что ВСУ уничтожили российский десантный корабль "Серна". Возле острова находится следующая цель "Нептуна" – баржа с грузоподъемным краном.

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Американский телеканал CNN опубликовал новые спутниковые снимки острова Змеиный на юге Украины, которые предоставила компания Maxar Technology.

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На кадрах видны ракетный удар возле острова 12 мая. Два столба дыма видны рядом с российским десантным кораблем "Серна" в Черном море. Судно делает крутой поворот, когда ракета попадает в воду.

Рядом с островом видна баржа с грузоподъемным краном и затонувшее судно. Maxar идентифицировала его как второй десантный корабль "Серна". На снимках можно разглядеть недавние повреждения зданий на острове.

Как именно затонуло российское судно, остается неясным. Reuters пишет, что корабль "Серна" уничтожили недалеко от морской границы Украины с Румынией.

"За последние недели Вооруженные Силы Украины неоднократно и успешно уничтожали российские силы и технику на острове Змеиный", – отметило агентство.

Журналисты CNN вспомнили заявление 8 мая главы Одесской областной военной администрации Сергея Братчука. Он говорил, что помимо двух патрульных катеров типа "Раптор" пострадал десантный катер. Украинские военные уничтожили на острове вертолет ВС РФ.

Братчук 12 мая заявил, что российское вспомогательное судно "Всеволод Бобров" загорелось. Его отбуксировали в Севастополь из района Змеиного острова. Корабль зашел в Черное море из Балтики в январе 2022 года, на его борту было 24 члена экипажа.

[ + – ] Корабль "Всеволод Бобров" зашел в Черное море из Балтики

Корабля "Всеволод Бобров" нет на спутниковых снимках. Корреспонденты CNN не могут подтвердить заявление Братчука об уничтожении судна. Россия не подтверждает потерю ни одного из вышеупомянутых кораблей.

Возобновление боевых действий в районе острова Змеиный может перерасти в битву за контроль над западным побережьем Черного моря, пишет Reuters со ссылкой на оценку некоторых представителей Министерства обороны Украины.

Напомним, что военная разведка Великобритании информировала о целях ВС РФ укрепиться на острове Змеиный, чтобы контролировать северо-западную часть Черного моря.

Волонтеры InformNapalm 10 мая опубликовали запись разговоров оккупантов с острова Змеиный после уничтожения двух VIP-катеров "Раптор". Российский военный просил поддержку с воздуха после того, как их по их позициям выпустили четыре ракеты.

ВСУ смогли уничтожить беспилотником Bayraktar российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" на острове Змеиный.