"Меня уже з**бал этот Байрактар": радиоперехват переговоров ВС РФ с острова Змеиный

В ходе сообщений, один из военных постоянно запрашивал поддержку с воздуха говоря о том, что ударный БПЛА до сих пор кружит над ними. После четвертой ракеты он практически срывается на крик, требуя поддержки.

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Международное волонтерское сообщество InformNapalm опубликовало запись разговоров российских военных с острова Змеиный, когда ВСУ уничтожили два катера "Раптор".

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Указывается, что радиообмен проходил по открытому морскому спасательному каналу. Он отражает последние события на острове с применением украинских ударных БПЛА Bayraktar. В ходе сообщений один из военных запрашивает поддержку с воздуха.

81-й, я 85-й. Где поддержка с воздуха, где поддержка с воздуха?

85-й, я 81-й. Воздух ушел, ушел в вашу сторону. Прием.

Насколько давно ушел?? Меня уже з**бал этот Байрактар стрелять на*уй!

Один из российских военных говорит, что нужно брать "по возможности" 82-й и 83-й на буксир. Они "движения не имеют". Вероятно, речь идет о катерах, которые уничтожил Байрактар. Позднее один из солдат утверждает, что ударный беспилотник до сих следуюет за ними. Поэтому голос в радиоперехвате жалуется, что он один, а над ним до сих пор "эта люстра". И по ним было выпущено уже четвертую ракету.

"81-й! 81-й! По нам уже выпустили четыре ракеты! Где воздух? 81-й, я 85-й по нам выпустили четвертой ракетой! Где воздух, где воздух?", — практически кричит один из военных.

Напомним, в конце апреля — начале мая ВСУ нанесли несколько ударов БПЛА Bayraktar. Было уничтожено три патрульных катера "Раптор". Другой атакой ЗРК "Тор". По данным журналистов, на острове не осталось живых военных.