Украинские военные показали на видео уничтожение ЗРК "Тор" на острове Змеиный

С конца апреля украинские военные нанесли несколько ударов по инфраструктуре острова, уничтожив несколько средств ПВО и машин связи.

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Вооруженные силы Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор" на временно оккупированном острове Змеиный. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Фейсбуке.

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"Отличный подарок к празднику! Самое лучшее сотрудничество видов войск для нашей победы", — гласит подпись к видео.

Видео работы Bayraktar показывает как горит зенитно-ракетный комплекс "Тор". Он предназначен для защиты от воздушных и ракетных угроз. ЗРК используют для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов. В войска РФ есть более современная модификация — "Тор-М2".

Украинские военные с конца апреля нанесли уже несколько ударов по занятому российскими войсками острову Змеиный. Другие атаки были нацелены на ЗРК "Стрела-10" и машину связи. Также рядом с ним были уничтожены патрульные катера "Раптор".

Напомним, 3 мая стало известно, что ВС РФ начали воздушное патрулирование вокруг острова Змеиный после нескольких атак ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили три российские склада с боеприпасами на юге Украины. За ночь ВСУ нанесли около 40 огневых ударов.