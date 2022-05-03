Россия начала патрулирование вокруг острова Змеиный истребителями Су-30, — СМИ
После нескольких ударов ВСУ по российским позициям на острове, по данным журналистов, ВКС РФ начали круглосуточно патрулировать воздушное пространство.
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Российские военные усилили патрулирование вокруг острова Змеиный, где ВСУ в течение нескольких дней наносили успешные удары по врагу. Об этом сообщают источники Defense Express.
ВС РФ решили усилить патрулирование воздушного пространства над Змеиным, чтобы плотнее прикрывать свои боевые порядки. На круглосуточное патрулирование привлекают двойку истребителей Су-30СМ из 43-го авиаполка морской авиации Черноморского флота.
Ранее российская авиация не патрулировала воздушное пространство до атак ВСУ по целям на Змеином. В издании считают, что таким образом ВС РФ пытаются отыграться на ВСУ, захватив и уничтожив в небе Bayraktar TB2. Последний удар по позициям ВС РФ на острове был нанесен вчера утром — это уже третья атака по вражеским позициям.
Напомним, ВСУ несколько раз атаковали по острову из украинских БПЛА Bayraktar. По данным ОК "Юг", ВСУ уничтожили три российские склада с боеприпасами на юге Украины. За ночь ВСУ нанесли около 40 огневых ударов.