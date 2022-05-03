Россия начала патрулирование вокруг острова Змеиный истребителями Су-30, — СМИ

После нескольких ударов ВСУ по российским позициям на острове, по данным журналистов, ВКС РФ начали круглосуточно патрулировать воздушное пространство.

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Российские военные усилили патрулирование вокруг острова Змеиный, где ВСУ в течение нескольких дней наносили успешные удары по врагу. Об этом сообщают источники Defense Express.

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ВС РФ решили усилить патрулирование воздушного пространства над Змеиным, чтобы плотнее прикрывать свои боевые порядки. На круглосуточное патрулирование привлекают двойку истребителей Су-30СМ из 43-го авиаполка морской авиации Черноморского флота.

Ранее российская авиация не патрулировала воздушное пространство до атак ВСУ по целям на Змеином. В издании считают, что таким образом ВС РФ пытаются отыграться на ВСУ, захватив и уничтожив в небе Bayraktar TB2. Последний удар по позициям ВС РФ на острове был нанесен вчера утром — это уже третья атака по вражеским позициям.

Напомним, ВСУ несколько раз атаковали по острову из украинских БПЛА Bayraktar. По данным ОК "Юг", ВСУ уничтожили три российские склада с боеприпасами на юге Украины. За ночь ВСУ нанесли около 40 огневых ударов.