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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ нанесла несколько ударов по острову Змеиному: что стало целями для Bayraktar (видео)

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удары по змеиному

За минувшую неделю украинские военные нанесли несколько ударов по острову. Журналисты утверждают, что после последней атаки погибли все, кто находился на Змеином.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения российской техники на острове Змеиный. Об этом сообщалось в Телеграм-канале Залужного.

Всего по российским позициям на острове Змеиный было нанесено несколько ударов:

  • 26 апреля — уничтожен пункта управления и ЗРК "Стрела-10"
  • 30 апреля — уничтожено 3 ЗРК, а также машина связи с телекоммуникационным оборудованием
  • 2 мая — уничтожены два российских катера "Раптор" и позиции ВС РФ

Как минимум часть из них была уничтожена при помощи беспилотники Bayraktar TB2. Валерий Залужный опубликовал видео с работой БПЛА по российским катерам.

Как пишут в The Drive, вероятнее всего ВСУ уничтожили два патрульный катера класса "Раптор". Быстроходные прибрежные катера имеют высокую максимальную скорость — 48 узлов (около 90 км/ч). Катер хорошо приспособлены для спецопераций, перебрасывая сразу до 20 военных.

Также 2 мая было опубликовано видео ударов по позициям российских войск на острове.

В результате атаки, по данным журналиста Романа Цимбалюка, на острове погибли все военные, находившиеся там. Среди них военные подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота. На данный момент российское военное командование считает их всех без вести пропавшими. Всего потери в личном составе оценивают в 42 человека.

В чем важность острова Змеиный для войск РФ?

Как говорит эксперт "Центра оборонных стратегий" Андрей Рыженко, на остров можно к примеру поставить ЗРС С-400, который сможет отслеживать все вокруг вплоть до перелетов воздушных судов над Бухарестом. Их пока не устанавливали.

"Возможно, это связано с тем, что наши военные дали понять: остров может быть поражен и большие системы ПВО становятся легкими целями. Но, я думаю, пока остров под их контролем, они установят там средства радиоразведки и будут считывать информацию", – говорит Андрей Рыженко.

Напомним, по данным ОК "Юг", ВСУ уничтожили три российские склада с боеприпасами на юге Украины. За ночь ВСУ нанесли около 40 огневых ударов.

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