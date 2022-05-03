ВСУ нанесла несколько ударов по острову Змеиному: что стало целями для Bayraktar (видео)

За минувшую неделю украинские военные нанесли несколько ударов по острову. Журналисты утверждают, что после последней атаки погибли все, кто находился на Змеином.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения российской техники на острове Змеиный. Об этом сообщалось в Телеграм-канале Залужного.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Всего по российским позициям на острове Змеиный было нанесено несколько ударов:

26 апреля — уничтожен пункта управления и ЗРК "Стрела-10"

30 апреля — уничтожено 3 ЗРК, а также машина связи с телекоммуникационным оборудованием

2 мая — уничтожены два российских катера "Раптор" и позиции ВС РФ

Как минимум часть из них была уничтожена при помощи беспилотники Bayraktar TB2. Валерий Залужный опубликовал видео с работой БПЛА по российским катерам.

Как пишут в The Drive, вероятнее всего ВСУ уничтожили два патрульный катера класса "Раптор". Быстроходные прибрежные катера имеют высокую максимальную скорость — 48 узлов (около 90 км/ч). Катер хорошо приспособлены для спецопераций, перебрасывая сразу до 20 военных.

Также 2 мая было опубликовано видео ударов по позициям российских войск на острове.

В результате атаки, по данным журналиста Романа Цимбалюка, на острове погибли все военные, находившиеся там. Среди них военные подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота. На данный момент российское военное командование считает их всех без вести пропавшими. Всего потери в личном составе оценивают в 42 человека.

В чем важность острова Змеиный для войск РФ?

Как говорит эксперт "Центра оборонных стратегий" Андрей Рыженко, на остров можно к примеру поставить ЗРС С-400, который сможет отслеживать все вокруг вплоть до перелетов воздушных судов над Бухарестом. Их пока не устанавливали.

"Возможно, это связано с тем, что наши военные дали понять: остров может быть поражен и большие системы ПВО становятся легкими целями. Но, я думаю, пока остров под их контролем, они установят там средства радиоразведки и будут считывать информацию", – говорит Андрей Рыженко.

Напомним, по данным ОК "Юг", ВСУ уничтожили три российские склада с боеприпасами на юге Украины. За ночь ВСУ нанесли около 40 огневых ударов.

Ранее российские оккупанты взяли в плен сельского голову Чернобаевки. Пока неизвестно, как долго чиновник находится в плену оккупантов РФ.