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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ завдала кількох ударів по острову Зміїному: що стало цілями для Bayraktar (відео)

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удари по зміїному

За минулий тиждень українські військові завдали кількох ударів по острову. Журналісти стверджують, що після останньої атаки загинули всі, хто був на Зміїному.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео знищення російської техніки на острові Зміїний. Про це повідомлялося у Телеграм-каналі Залужного.

Усього по російським позиціям на острові Зміїний було завдано кілька ударів:

  • 26 квітня — знищено пункти управління та ЗРК "Стріла-10"
  • 30 квітня — знищено 3 ЗРК, а також машину зв'язку з телекомунікаційним обладнанням
  • 2 травня — знищено два російські катери "Раптор" та позиції ЗС РФ

Як мінімум, частину з них знищили за допомогою безпілотника Bayraktar TB2. Валерій Залужний опублікував відео з роботою БПЛА з російських катерів.

Як пишуть у The Drive, найімовірніше ЗСУ знищили два патрульні катери класу "Раптор". Швидкісні прибережні катери мають високу максимальну швидкість — 48 вузлів (близько 90 км/год). Катери добре пристосовані для спецоперацій, перекидаючи одразу до 20 військових.

Також 2 травня опубліковано відео ударів по позиціях російських військ на острові.

В результаті атаки, за даними журналіста Романа Цимбалюка, на острові загинули всі військові, які там перебували. Серед них військові підрозділи 1229 розвідувального центру (в/ч 53189, Севастополь) та 744 центри зв'язку (в/ч 40136, Севастополь) Чорноморського флоту. Наразі російське військове командування вважає їх зниклими. Усього втрати особового складу оцінюють у 42 особи.

У чому важливість острова Зміїний для військ РФ?

Як каже експерт "Центру оборонних стратегій" Андрій Риженко, на острів можна поставити ЗРС С-400, яка зможе відстежувати все навколо аж до перельотів повітряних суден над Бухарестом. Їх поки що не встановлювали.

"Можливо, це пов'язано з тим, що наші військові дали зрозуміти: острів може бути вражений і великі системи ППО стають легкими цілями. Але, я думаю, поки що острів під їх контролем, вони встановлять там засоби радіорозвідки і зчитуватимуть інформацію", — каже Андрій Риженко.

Нагадаємо, за даними ОК "Південь", ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на півдні України. За ніч ЗСУ завдали близько 40 вогневих ударів.

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