ЗСУ завдала кількох ударів по острову Зміїному: що стало цілями для Bayraktar (відео)

За минулий тиждень українські військові завдали кількох ударів по острову. Журналісти стверджують, що після останньої атаки загинули всі, хто був на Зміїному.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео знищення російської техніки на острові Зміїний. Про це повідомлялося у Телеграм-каналі Залужного.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Усього по російським позиціям на острові Зміїний було завдано кілька ударів:

26 квітня — знищено пункти управління та ЗРК "Стріла-10"

30 квітня — знищено 3 ЗРК, а також машину зв'язку з телекомунікаційним обладнанням

2 травня — знищено два російські катери "Раптор" та позиції ЗС РФ

Як мінімум, частину з них знищили за допомогою безпілотника Bayraktar TB2. Валерій Залужний опублікував відео з роботою БПЛА з російських катерів.

Як пишуть у The Drive, найімовірніше ЗСУ знищили два патрульні катери класу "Раптор". Швидкісні прибережні катери мають високу максимальну швидкість — 48 вузлів (близько 90 км/год). Катери добре пристосовані для спецоперацій, перекидаючи одразу до 20 військових.

Також 2 травня опубліковано відео ударів по позиціях російських військ на острові.

В результаті атаки, за даними журналіста Романа Цимбалюка, на острові загинули всі військові, які там перебували. Серед них військові підрозділи 1229 розвідувального центру (в/ч 53189, Севастополь) та 744 центри зв'язку (в/ч 40136, Севастополь) Чорноморського флоту. Наразі російське військове командування вважає їх зниклими. Усього втрати особового складу оцінюють у 42 особи.

У чому важливість острова Зміїний для військ РФ?

Як каже експерт "Центру оборонних стратегій" Андрій Риженко, на острів можна поставити ЗРС С-400, яка зможе відстежувати все навколо аж до перельотів повітряних суден над Бухарестом. Їх поки що не встановлювали.

"Можливо, це пов'язано з тим, що наші військові дали зрозуміти: острів може бути вражений і великі системи ППО стають легкими цілями. Але, я думаю, поки що острів під їх контролем, вони встановлять там засоби радіорозвідки і зчитуватимуть інформацію", — каже Андрій Риженко.

Нагадаємо, за даними ОК "Південь", ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на півдні України. За ніч ЗСУ завдали близько 40 вогневих ударів.

Раніше російські окупанти полонили сільського голову Чорнобаївки. Поки що невідомо, як довго чиновник перебуває в полоні окупантів РФ.