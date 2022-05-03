ЗСУ ліквідували всіх військових ЗС РФ на острові Зміїному, — Цимбалюк (відео)

За словами журналіста, уціліли лише 8 російських військовослужбовців. Їх раніше евакуювали із острова на територію Криму.

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Внаслідок удару Збройних сил України по острову Зміїному, де знаходилися російські війська, всі військовослужбовці ЗС РФ загинули. До цього острів покинули 8 російських військових. Про це написав у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

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За його словами, у момент удару на Зміїному знаходилися військовослужбовці підрозділів 1229 розвідувального центру (в/ч 53189, Севастополь) та 744 центри зв'язку (в/ч 40136, Севастополь) Чорноморського флоту. Наразі російське військове командування вважає їх усіх зниклими.

Також Цимбалюк повідомляє, що російське командування знало, що ЗСУ можуть завдати удару по острову, проте не зробило жодних дій, крім вивезення невеликої групи людей.

"Напередодні острів залишило 8 військовослужбовців, їх вивезли з острова на територію Криму. За словами одного з "евакуйованих", командування знало, що по острову можуть завдати удар, однак жодних дій (крім вивезення групи людей) не робили", — написав журналіст.

Раніше Оперативне командування "Південь" повідомило, що під час завдання удару ЗСУ по острову Зміїний 30 квітня було знищено 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" та 42 особи особового складу ЗС РФ.

Також повідомлялося, що 2 травня біля острова Зміїний внаслідок завданого ЗСУ удару було знищено два російські катери типу "Раптор". Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворожі об'єкти знищили ударами з безпілотника Bayraktar TB2.

Український прикордонник Роман Грибов розповів, як народилася легендарна фраза про російський корабель. За словами військовослужбовця, знаменита фраза виникла спонтанно в момент, коли він разом зі своїми товаришами по службі слухав запис російських морських піхотинців і було "трохи страшно".