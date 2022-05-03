"Думали, їдемо на розстріл": автор фрази "російський корабель іди…" розповів, як вона народилася (відео)

Спілкуючись із журналістами, Роман Грибов розповів, що фраза народилася, коли "був панічний рух" через окупантів РФ. Водночас захисник України визнав — попри страх розумів, що "треба дати їм гідну відсіч".

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Прикордонник Роман Грибов розповів, що його знаменита фраза народилася спонтанно, коли він із товаришами по службі слухав запис російських морських піхотинців і було "трохи страшно". Щодо реакції його мами на неї, то вона сина "підтримала, хоч це й не дуже красиво". Про це військовий розповів в інтерв'ю "Громадському".

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24 лютого російські військові розпочали захоплення острова Зміїний. Російський військовий корабель підійшов впритул до острова, після чого ворожі війська закликали здати зброю та розпочати співпрацю. Але українці відмовилися від цього, а один із бійців вимовив фразу "Російський військовий корабель, іди на*уй", яка стала легендарною серед українців. Сказав її прикордонник Роман Грибов. Роман родом із Золотоноші. Він потрапив у полон, але його повернули до України після обміну полоненими з Росією.

Діджей Ромео

Військовим Грибов мріяв стати з дитинства. Але пішов — у діджеї.

"У нашому місті мене знають як діджея Ромео. Я "крутив" дискотеки, мікшував музику, робив шоу-програми. Але вибрав військову справу".

Контракт із ЗСУ Роман підписав у 2018 році. Пішов у своєму місті до військкомату, взяв напрямок, захотів у морську піхоту. Так потрапив до Одеси.

Як народилася знаменита фраза

"Прибув морський десант. Почули їхній запис. Трохи було страшно, але треба дати їм гідну відсіч. Чому ця фраза й стала джерелом натхнення для людей".

Проте подробиці Роман не пам'ятає. "Нас було там багато. Коли саме ця фраза прозвучала, як це вийшло, не можу докладно розповісти. Був панічний рух, тому навіть не скажу, в який момент це сталося", — каже прикордонник.

Реакція мами

"Мама підтримала, хоч це й не дуже гарно. Але я вже дорослий — можна так висловлюватись".

У полоні

За час полону, за словами військового, їх тричі переміщували.

"Почалося з Криму. Далі були наметові табори, СІЗО. З нами поводилися гірше, ніж із собаками. Перевдягали в "робу" зеків, тиснули морально. Ставилися до всіх однаково, їм було байдуже, хто перед ними — військовий, жінка, священник", — розповів чоловік.

"Якби в полоні дізналися, що це я сказав, — я не повернувся б".

Як побачився з рідними

"Після полону першою побачив маму. Зайшов до неї дорогою, а потім поїхав до дружини. Мені їх не вистачало, дуже сумував за ними. Перші пару днів хотілося просто побути біля дружини, а потім уже побачити друзів та товаришів. Вони за мене переживали, зверталися всюди, де можна, щоб мене витягнути".

[ + – ] Інтерв'ю Романа Грибова Суспильному

Нагадуємо, що захисника українського острова Зміїний у Чорному морі та автора легендарної фрази "Російський військовий корабель, іди на" Романа Грибова нагородили орденом "За заслуги перед Черкаською областю".