"Думали, едем на расстрел": автор фразы "русский корабль иди…" рассказал, как она родилась (видео)

В ходе общения с журналистами Роман Грибов рассказал, что фраза родилась, когда "было паническое движение" из-за наступающих оккупантов РФ. При этом защитник Украины признал — несмотря на страх было понимание, что "нужно дать им достойный отпор".

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Пограничник Роман Грибов поведал, что его знаменитая фраза родилась спонтанно, когда он с сослуживцами слушал запись российских морских пехотинцев и было "немного страшно". Что касается реакции его мамы на нее, то она сына "поддержала, хоть это и не очень красиво". Об этом военный рассказал в интервью "Общественному".

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24 февраля российские военные начали захват острова Змеиный. Российский военный корабль подошел вплотную к острову, после чего вражеские войска призвали сдать оружие и начать сотрудничество. Но украинцы отказались от этого, а один из бойцов произнес фразу "Русский военный корабль, иди на*уй", которая стала легендарной среди украинцев. Сказал ее пограничник Роман Грибов. Роман родом из Золотоноши. Он попал в плен, но его вернули в Украину после обмена пленными с Россией.

Диджей Ромео

Военным Грибов мечтал стать с детства. Но пошел – в диджеи.

"В нашем городе меня знают как диджея Ромео. Я "крутил" дискотеки, микшировал музыку, делал шоу-программы. Но выбрал военное дело".

Контракт с ВСУ Роман подписал в 2018 году. Ушел в своем городе в военкомат, взял направление, захотел в морскую пехоту. Так попал в Одессу.

Как родилась знаменитая фраза

"Прибыл морской десант. Услышали их запись. Немного было страшно, но нужно дать им достойный отпор. Почему эта фраза стала источником вдохновения для людей".

Однако подробности Роман не помнит. "Нас было там много. Когда именно эта фраза прозвучала, как это получилось, не могу подробно рассказать. Было паническое движение, поэтому даже не скажу, в какой момент это произошло", — говорит пограничник.

Реакция мамы

"Мама поддержала, хоть это и не очень красиво. Но я уже взрослый – можно так высказываться".

В плену

За время плена, по словам военного, их трижды перемещали.

"Началось с Крыма. Дальше были палаточные лагеря, СИЗО. С нами обращались хуже, чем с собаками. Переодевали в "робу" зеков, давили морально. Относились ко всем одинаково, им было безразлично, кто перед ними – военный, женщина, священник", – рассказал мужчина.

"Если бы в плену узнали, что это я сказал, — я бы не вернулся".

Как увиделся с родными

"После плена первой увидел маму. Зашел к ней по дороге, а потом поехал к жене. Мне их не хватало, очень скучал по ним. Первые пару дней хотелось просто побыть возле жены, а потом уже увидеть друзей и товарищей. Они за меня переживали, обращались повсюду, где можно, чтобы меня вытащить".

[ + – ] Интервью Романа Грибова Суспильному

Напоминаем, что защитника украинского острова Змеиный в Черном море и автора легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на" Романа Грибова наградили орденом "За заслуги перед Черкасской областью".