Автора фразы про "русский военный корабль" наградили орденом (видео)

По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табуреца, несмотря на пытки и моральное давление Роман Грибов смог выстоять, став при этом примером для всех украинцев.

Защитника украинского острова Змеиный в Черном море и автора легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на*уй" Романа Грибова наградили орденом "За заслуги перед Черкащиною". Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

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"Имел честь поздравлять на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный", — написал глава Черкасской ОВА.

По словам Игоря Табурца, несмотря на пытки и моральное давления, Роман смог выстоять и будет примером для всех украинцев и жителей Черкасского региона.

"Прежде всего, хочу сказать большое спасибо украинскому народу за поддержку, мы ее очень чувствуем, нас это вдохновляет. За нами сила, за нами правда, вместе мы победим", — сказал украинский пограничник.

Что за легендарная фраза?

24 февраля российские военные начали захват острова Змеиный. Российский военный корабль подошел вплотную к острову, после чего вражеские войска призвали сдать оружие и начать сотрудничество. Но украинские войска отказались от этого, а один из бойцов произнес фразу "Русский военный корабль, иди на*уй", которая стала легендарной среди украинцев.

Спустя несколько дней стало известно, что более 80 украинских защитников острова живы, их взяли в плен и вывезли в оккупированный Севастополь. 27 марта в интервью российским СМИ Владимир Зеленский заявил, что часть пограничников со Змеиного погибло, а часть были взяты в плен, их уже освободили.

Напомним, 24 марта Ирина Верещук сообщила, что удалось провести обмен пленными с Россией. По словам вице-премьера, домой вернулись 19 украинских бойцов с судна "Сапфир", которое направлялось для спасения военных с острова Змеиный.