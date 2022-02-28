Украинские пограничники с острова Змеиный могут быть живы: что известно

Вечером 24 февраля президент Зеленский заявил, что весь погранотряд с острова Змеиный погиб в результате атаки. Но позже выяснилось, что пограничники могут быть живы и взяты в плен. Информация дополняется.

Есть надежда, что все украинские пограничники, которые несли службу на острова Змеиный, могут быть живы. Об этом говорится в официальном сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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Что случилось с пограничниками острова Змеиный

24 февраля 2022 года в 10:32 ГПСУ на своей официальной странице в Facebook опубликовала сообщение о том, что к острову Змеиный (остров является территорией Украины, находится в Черном море и в ходит в состав Измаильского района Одесской области, — ред.) подошли две неопознанные цели.

"Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины", — сказано в сообщении.

Кроме поста, Госпогранслужба опубликовала запись голосового сообщения, судя по всему, поступившего с российского корабля. Пограничников просят сложить оружие, сообщить о сотрудничестве по 16-му каналу связи, отключить РЛС (радиолокационную станцию — ред.) и средства связи. Также звучит угроза, что в случае сопротивления будет открыт огонь и что "шансы выжить равны нулю".

Однако данное обращение не содержит информации о том, кто и к кому обращается.

В тот же день, 24 января, Госпогранслужба сообщила следующее: "Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону. В районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков".

Вечером 24 февраля служба опубликовала информацию о том, что произошел обстрел острова Змеиный: "После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. Кроме того, связь с пограничниками, находящимися на острове с воинами ВСУ, утрачена".

[ + – ] Остров Змеиній, спутниковый снимок Фото: Скриншот

ГПСУ в том же сообщении заявила, что "по имеющейся информации остров Змеиный захвачен,.. враг сегодня неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону".

В тот же день, 24 февраля, президент Зеленский в своем вечернем видеообращении сообщил, что пограничники, защищавшие остров Змеиный, погибли.

"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", — сказал Владимир Зеленский

25 февраля служба ничего не сообщала о дальнейшей судьбе пограничников, а также не публиковала список их имен и званий. Известно только, что их было 13.

На сайте Госпогранслужбы указано, что остров входит в компетенцию 17-го пограничного отряда им. полковника А. Жуковского (Измаил). "Охрану границы осуществляют 4 отдела пограничной службы: "Болград", "Рени", "Измаил", "Вилково", пограничная застава "Остров Змеиный", пограничная комендатура быстрого реагирования и отдел пограничной службы (тип С)", — говорится в документе.

По информации из Википедии, численность пограничной заставы может колебаться от 25 до 150 человек.

Что говорят ведомства и СМИ РФ о пограничниках с острова Змеиный

Русская служба BBC передала 25 февраля, что согласно утверждению Минобороны РФ, остров Змеиный захвачен и что 82 украинских военных, находившихся в гарнизоне, "добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил". Российское ведомство ничего не упоминало об ударе по острову и о жертвах среди военных.

Российский "Первый канал" показал репортаж, посвященный военным со Змеиного, которые, якобы, решили сдаться. Интервью дают только три человека, остальных 79 российские журналисты не показали. Мужчины разговаривают с украинским акцентом, говорят, что "по новостям узнали, что мы сдались, но мы не сдавались. Опустили руки к 16-ти — 17-ти часам".

Однако украинские СМИ не писали и не сообщали в теле- редиоэфирах о том, что защитники Змеиного сдались. Все распространяли информацию о том, что пограничники , скорее всего, погибли. Некоторые СМИ опровергали информацию о сдаче в плен украинских пограничников.

Откуда появилась фраза "Русский военный корабль, иди на х…й!"

Издание "Украинская правда" 25 февраля опубликовало новость о том, как украинский погранотряд встретил российский корабль и опубликовал аудиозапись переговоров, где и прозвучал ответ, ставший крылатой фразой: "Русский военный корабль, иди на х…й!".

В своем материале медиа указывает, что запись была предоставлена "Украинской правде", но не указывает, кем именно. Также опубликованное аудиообращение не содержит информации о названии корабля, имени и звании обращающегося, имен и званий тех, к кому обращаются. Но название острова озвучивается: "Змеиный остров, я — русский корабль! Повторяю! Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар…"

Что известно сегодня о пограничниках острова Змеиный

26 февраля ГПСУ сообщила, что есть надежда на то, что состав погранотряда с острова Змеиный — жив.

"Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих из Украины. Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потеряли связь", — говорится в заявлении.

По состоянию на 26 февраля, после получения информации о предполагаемом местонахождении погранотряда с о. Змеиный, ГПСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации украинских воинов и будет публиковать информацию по мере ее поступления.

"Мы искренне надеемся, ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится", — подытожили в службе.

По состоянию на 27 февраля, на момент написания материала о судьбе погранотряда с острова Змеиный ничего не сообщалось. Мы будем информировать читателей, если появится актульная информация. Следите за новостями Фокуса.