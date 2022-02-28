Українські прикордонники з острова Зміїний можуть бути живі: що відомо

Увечері 24 лютого президент Зеленський заявив, що весь прикордонний загін з острова Зміїний загинув унаслідок атаки. Але пізніше з'ясувалося, що прикордонники можуть бути живі та взяті в полон. Інформація доповнюється.

Є надія, що всі українські прикордонники, які служили на островах Зміїний, можуть бути живі. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

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Що трапилося з прикордонниками острова Зміїний

24 лютого 2022 року о 10:32 ДПСУ на своїй офіційній сторінці у Facebook опублікувала повідомлення про те, що до острова Зміїний (острів є територією України, знаходиться в Чорному морі та входить до складу Ізмаїльського району Одеської області, — ред.) підійшли дві невпізнані цілі.

"Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними Силами України", — сказано в повідомленні.

Крім допису, Держприкордонслужба опублікувала запис голосового повідомлення, зважаючи на все, що надійшло з російського корабля. Прикордонників просять скласти зброю, повідомити про співпрацю 16-м каналом зв'язку, відключити РЛС (радіолокаційну станцію — ред.) та засоби зв'язку. Також звучить загроза, що в разі опору буде відкрито вогонь і що "шанси вижити дорівнюють нулю".

Однак це звернення не містить інформації про те, хто та до кого звертається.

У той же день, 24 січня, Держприкордонслужба повідомила таке: "Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону. У районі острова знаходяться два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василь Биков".

Увечері 24 лютого служба опублікувала інформацію про те, що стався обстріл острова Зміїний: "Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові. Крім того, зв'язок із прикордонниками, які перебувають на острові з воїнами ЗСУ, втрачений".

[ + – ] Острів Зміїний, супутниковий знімок Фото: Скриншот

ДПСУ в тому ж повідомленні заявила, що "за наявною інформацією острів Зміїний захоплений, ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону".

Того ж дня, 24 лютого, президент Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що прикордонники, які захищали острів Зміїний, загинули.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники героїчно загинули. Але не поступилися. Усім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", — сказав Володимир Зеленський.

25 лютого служба нічого не повідомляла про подальшу долю прикордонників, а також не публікувала список їхніх імен і звань. Відомо лише, що їх було 13.

На сайті Держприкордонслужби зазначено, що острів входить до компетенції 17-го прикордонного загону ім. полковника О. Жуковського (Ізмаїл). "Охорону кордону здійснюють 4 відділи прикордонної служби: "Болград", "Рені", "Ізмаїл", "Вилкове", прикордонна застава "Острів Зміїний", прикордонна комендатура швидкого реагування та відділ прикордонної служби (тип С)", — йдеться у документі.

За інформацією Вікіпедії, чисельність прикордонної застави може коливатися від 25 до 150 осіб.

Що кажуть відомства та ЗМІ РФ про прикордонників з острова Зміїний

Російська служба ВВС передала 25 лютого, що згідно з твердженням Міноборони РФ, острів Зміїний захоплено і що 82 українські військові, які перебували в гарнізоні, "добровільно здалися підрозділу російських збройних сил". Російське відомство нічого не згадувало про удар по острову та про жертви серед військових.

Російський "Перший канал" показав репортаж, присвячений військовим зі Зміїного, які нібито вирішили здатися. Інтерв'ю дають лише три особи, решту 79 російських журналістів не показали. Чоловіки розмовляють з українським акцентом, кажуть, що "в новинах дізналися, що ми здалися, але ми не здавалися. Опустили руки до 16-ї-17-ї години".

Проте українські ЗМІ не писали і не повідомляли у теле- та радіоефірах про те, що захисники Зміїного здалися. Усі розповсюджували інформацію про те, що прикордонники, швидше за все, загинули. Деякі ЗМІ спростовували інформацію про здавання в полон українських прикордонників.

Звідки з'явилася фраза "Російський військовий корабель, йди на х…й!"

Видання "Українська правда" 25 лютого опублікувало новину про те, як український прикордонний загін зустрів російський корабель та опублікував аудіозапис переговорів, де й прозвучала відповідь, що стала крилатою фразою: "Російський військовий корабель, йди на х…й!".

У своєму матеріалі медіа вказує, що запис було надано "Українській правді", але не вказує, ким саме. Також опубліковане аудіозвернення не містить інформації про назву корабля, ім'я і звання того, хто звертається, імен і звань тих, до кого звертаються. Але назва острова озвучується: "Зміїний острів, я — російський корабель! Повторюю! Пропоную скласти зброю, здатися, інакше по вас буде завдано удару…"

Що відомо сьогодні про прикордонників острова Зміїний

26 лютого ДПСУ повідомила, що є надія на те, що склад прикордонного загону з острова Зміїний живий.

"Російські ЗМІ повідомили про доставлення у тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців з України, які знаходилися на острові. Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі, надійшла перед тим, як із захисниками втратили зв'язок", — йдеться у заяві.

Станом на 26 лютого, після отримання інформації про передбачуване місцезнаходження прикордонного загону з о. Зміїний, ДПСУ разом із ЗСУ проводить роботу з ідентифікації українських воїнів і публікуватиме інформацію у міру її надходження.

"Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться", — підсумували у службі.

Станом на 27 лютого, на момент написання матеріалу про долю прикордонного загону з острова Зміїний нічого не повідомлялося. Ми інформуватимемо читачів, якщо з'явиться актульна інформація. Слідкуйте за новинами Фокусу.