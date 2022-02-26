Пленных украинских пограничников с острова Змеиный привезли в Севастополь, — Черноморский флот РФ

Более 80 украинских пограничников, охранявших остров Змеиный, живы, но находятся в плену.

Как заявили представители Черноморского флота РФ, более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, которых взяли в плен, доставлены в Севастополь. Об этом 26 февраля сообщает РИА-Новости.

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25 февраля в Министерстве обороны России заявили, что 82 украинских военных "сложили оружие и сдались… С них берут подписку об отказе от участия в боях, и в ближайшее время они будут возвращены к своим семьям". По словам российской стороны, пленных пограничников сегодня, 26 февраля, доставили в Севастополь.

Напомним, 24 февраля, в день нападения России на Украину, захватчики вплотную подошли к острову Змеиный в Черном море и поставили ультиматум украинским пограничникам, которые дислоцированы на острове: сдаться и выключить радиолокационную станцию.

Днем 24 февраля российские войска начали захват острова Змеиный. В районе острова находились два корабля Черноморского флота РФ — ракетный крейсер "Москва" и патрульный корабль "Василий Быков". От украинских бойцов потребовали "сообщить о намерении сотрудничать, построиться и сложить оружие".

Согласно версии, которую озвучил ночью 24 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко, на требование сдаться украинские защитники ответили лаконично. Диалог, который состоялся между пограничниками и захватчиками, широко разошелся в СМИ и соцсетях:

— Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар.

— Русский военный корабль, иди на **й!

По информации Геращенко, далее последовал ракетно-артиллерийский удар по острову, 13 украинских пограничников погибли.

[ + – ] Запись ответа украинской стороны на требования российского захватчика

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил этот вариант развития событий и присвоил погибшим украинским пограничникам звание "Герой Украины". По словам главы государства, они храбро до последнего удерживали оборону, погибнув от рук российских захватчиков.

"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята, пограничники, геройски погибли, но не отступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", — сказал президент Зеленский.

[ + – ] Зеленский присвоил погибшим украинским пограничникам на Змеином звание "Герой Украины"

Заявление Черноморского флота РФ не дает определенности, что произошло на Змеином 24 февраля и всем ли бойцам удалось выжить.

Напомним, в Киеве после сложной ночи с 25 на 26 февраля не осталось вражеских российских войск. Но в столице действуют диверсионные группы. Мер Кличко призвал киевлян сохранять собранность и оставаться в укрытиях.

В утреннем обращении 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский напомнил украинцам, что не стоит верить фейкам. Глава государства отметил: он не призывает сложить оружие и никакой эвакуации нет.