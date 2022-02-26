Полонених українських прикордонників з острова Зміїний привезли до Севастополя, — Чорноморський флот РФ

Понад 80 українських прикордонників, які охороняли острів Зміїний, живі, але перебувають у полоні.

Як заявили представники Чорноморського флоту РФ, понад 80 українських прикордонників з острова Зміїний, яких взяли в полон, доставили до Севастополя. Про це 26 лютого повідомляє РІА-Новини.

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25 лютого в Міністерстві оборони Росії заявили, що 82 українські військові "склали зброю і здалися... З них беруть підписку про відмову від участі в боях, і найближчим часом їх повернуть до своїх родин". За словами російської сторони, полонених прикордонників сьогодні, 26 лютого, доправили до Севастополя.

Нагадаємо, 24 лютого, в день нападу Росії на Україну, загарбники впритул підійшли до острова Зміїний у Чорному морі та поставили ультиматум українським прикордонникам, які дислоковані на острові: здатися та вимкнути станцію радіолокації.

Вдень 24 лютого російські війська розпочали захоплення острова Зміїний. У районі острова знаходилися два кораблі Чорноморського флоту РФ — ракетний крейсер "Москва" та патрульний корабель "Василь Биков". Від українських бійців зажадали "повідомити про намір співпрацювати, вишикуватися та скласти зброю".

Відповідно до версії, яку озвучив уночі 24 лютого радник голови МВС України Антон Геращенко, на вимогу здатися українські захисники відповіли лаконічно. Діалог, що відбувся між прикордонниками та загарбниками, широко розійшовся у ЗМІ та соцмережах:

- Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття та невиправданих жертв. Інакше на вас буде завдано бомбового удару.

— Російський військовий корабель, іди на**й!

За інформацією Геращенка, далі був ракетно-артилерійський удар по острову, 13 українських прикордонників загинули.

[ + – ] Запис відповіді української сторони на вимоги російського загарбника

25 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив цей варіант розвитку подій та надав загиблим українським прикордонникам звання "Герой України". За словами глави держави, вони хоробро до останнього утримували оборону, загинувши від рук російських загарбників.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники, героїчно загинули, але не відступили. Всім їм нададуть звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", — сказав президент Зеленський.

[ + – ] Зеленський присвоїв загиблим українським прикордонникам на Зміїному звання "Герой України"

Заява Чорноморського флоту РФ не дає визначеності, що сталося на Зміїному 24 лютого, і чи всім бійцям вдалося вижити.

Нагадаємо, в Києві після складної ночі з 25 на 26 лютого не залишилося ворожих російських військ. Але в столиці діють диверсійні групи. Мер Кличко закликав киян зберігати зібраність та залишатися в укриттях.

У ранковому зверненні 26 лютого президент України Володимир Зеленський нагадав українцям, що не варто вірити фейкам. Глава держави зазначив: він не закликає скласти зброю та жодної евакуації немає.