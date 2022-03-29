Автора фрази про "російський військовий корабель" нагородили орденом (відео)

За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, попри тортури та моральний тиск Роман Грибов зміг вистояти, ставши прикладом для всіх українців.

Захисника українського острова Зміїний у Чорному морі та автора легендарної фрази "Російський військовий корабель, іди на*уй" Романа Грибова нагородили орденом "За заслуги перед Черкащиною". Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

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"Мав честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні Зміїного острова", — написав голова Черкаської ОВА.

За словами Ігоря Табурця, попри тортури та моральний тиск, Роман зміг вистояти та буде прикладом для всіх українців та мешканців Черкаського регіону.

"Передусім, хочу дуже подякувати українському народу за підтримку, ми її дуже відчуваємо, нас це надихає. За нами сила, за нами правда, разом ми переможемо", — сказав український прикордонник.

Що це за легендарна фраза?

24 лютого російські військові розпочали захоплення острова Зміїний. Російський військовий корабель підійшов впритул до острова, після чого ворожі війська закликали здати зброю та співпрацювати. Але українські війська відмовилися від цього, а один із бійців вимовив фразу "Російський військовий корабель, іди на*уй", яка стала легендарною серед українців.

За кілька днів стало відомо, що понад 80 українських захисників острова живі, їх взяли в полон і вивезли до окупованого Севастополя. 27 березня в інтерв'ю російським ЗМІ Володимир Зеленський заявив, що частина прикордонників зі Зміїного загинула, а частину взяли в полон, їх уже звільнили.

Нагадаємо, 24 березня Ірина Верещук повідомила, що вдалося провести обмін полоненими з Росією. За словами віцепрем'єрки, додому повернулося 19 українських бійців із судна "Сапфір", яке прямувало для порятунку військових з острова Зміїний.