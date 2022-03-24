Україна та Росія провели перший повноцінний обмін полоненими, — Верещук

За словами віцепрем'єрки, обмін проводився за формулою "10 на 10". Додому також повертаються 19 цивільних моряків із судна "Сапфір", яке прямувало для порятунку бійців на острові Зміїний.

У четвер, 24 березня, Україна та Росія провели перший повноцінний обмін полоненими. Про це у своєму Facebook повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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За її словами, обмін полоненими з країною-агресором було проведено за формулою "10 на 10".

Верещук зазначила, що Україна спромоглася визволити з полону 10 бійців Збройних сил. Крім цього, 24 березня Київ відправив до Росії 11 російських моряків, які були врятовані із судна, що тоне, в Чорному морі.

"У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків з рятувального судна "Сапфір", захоплених окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний", — додала віцепрем'єрка і зазначила, що обмін полоненими проводився за розпорядженням Президента Володимира Зеленського.

Верещук також повідомила, що внаслідок домовленостей з країною-агресором рятувальне судно "Сапфір" буде відправлено до порту Туреччини для подальшого повернення Україні.

[ + – ] Україна та Росія провели перший повноцінний обмін полоненими

Нагадаємо, увечері 23 березня віцепрем'єрка Ірина Верещук анонсувала можливий обмін полоненими з Росією. Як зазначала голова Мінреінтеграції, для повернення військовослужбовців з острова Зміїний Україна може використати російських моряків, які були врятовані в Чорному морі.

Також повідомлялося, що перший "мініобмін" полоненими між Україною та РФ відбувся 1 березня. Під Сумами п'ятьох бійців тероборони вдалося обміняти на одного окупанта з військової поліції Росії.