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Україна та Росія провели перший повноцінний обмін полоненими, — Верещук

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Верещук окупанти вторгнення військовослужбовці моряки обмін полоненими
Верещук повідомила деталі обміну полоненими з Росією

За словами віцепрем'єрки, обмін проводився за формулою "10 на 10". Додому також повертаються 19 цивільних моряків із судна "Сапфір", яке прямувало для порятунку бійців на острові Зміїний.

У четвер, 24 березня, Україна та Росія провели перший повноцінний обмін полоненими. Про це у своєму Facebook повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, обмін полоненими з країною-агресором було проведено за формулою "10 на 10".

Верещук зазначила, що Україна спромоглася визволити з полону 10 бійців Збройних сил. Крім цього, 24 березня Київ відправив до Росії 11 російських моряків, які були врятовані із судна, що тоне, в Чорному морі.

"У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків з рятувального судна "Сапфір", захоплених окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний", — додала віцепрем'єрка і зазначила, що обмін полоненими проводився за розпорядженням Президента Володимира Зеленського.

Верещук також повідомила, що внаслідок домовленостей з країною-агресором рятувальне судно "Сапфір" буде відправлено до порту Туреччини для подальшого повернення Україні.

Україна та Росія провели перший повноцінний обмін полоненими

Нагадаємо, увечері 23 березня віцепрем'єрка Ірина Верещук анонсувала можливий обмін полоненими з Росією. Як зазначала голова Мінреінтеграції, для повернення військовослужбовців з острова Зміїний Україна може використати російських моряків, які були врятовані в Чорному морі.

Також повідомлялося, що перший "мініобмін" полоненими між Україною та РФ відбувся 1 березня. Під Сумами п'ятьох бійців тероборони вдалося обміняти на одного окупанта з військової поліції Росії.