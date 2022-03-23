Сподіваюся, що ми найближчим часом заберемо військовослужбовців зі Зміїного острова, — Верещук

Віцепрем'єрка наголосила, що для повернення своїх героїв Україна може використати 11 російських моряків, які були врятовані у Чорному морі.

Україна очікує на проведення найближчим часом обміну полоненими, внаслідок якого можуть бути звільнені військовослужбовці з острова Зміїний. Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповіла міністриня з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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За її словами, Україна врятувала 11 російських моряків, які тонули в Чорному морі. Громадяни країни-агресора, як зазначає Верещук, можуть бути використані для обміну полоненими та повернення українських військовослужбовців, які тримали оборону на острові Зміїний.

Глава Мінреінтеграції також заявила, що Росія проявила бажання забрати своїх моряків, врятованих Україною.

"І я сподіваюся, що ми найближчим часом заберемо їх (військовослужбовців з острова Зміїний — ред.). Але річ у тому, що там не лише моряки, а, як з'ясувалося, 92 особи, якщо не помиляюся, яких вони захопили в полон", — продовжила Верещук в інтерв'ю журналістам.

Віцепрем'єр-міністриня розповіла, що вела переговори з російським омбудсменом Тетяною Москальковою, яка запропонувала Києву провести паритетний обмін — моряк на моряка, а водій — на водія. Верещук схвалила подібний формат процедури та поцікавилася у своєї колеги, кого має "пропонувати" Україна натомість захоплених у полон міських голів.

"Нам потрібно теж захоплювати ваших цивільних? Що нам робити, якщо ви говорите про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які ми представляємо", — обурилася міністриня, коментуючи пропозицію Москалькової про паритетний обмін полоненими.

Нагадаємо, 14 березня генпрокурорка Ірина Венедіктова анонсувала обмін полоненими між Україною та Росією.

17 березня в Офісі президента повідомляли, що Україна повернула з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Міського голову, якого окупанти викрали 11 березня, обміняли на дев'ять російських військовослужбовців.