Венедіктова заявила, що незабаром може відбутися обмін полоненими між Україною та РФ

За словами генеральної прокурорки, вона не готова коментувати це питання, щоб не завдати шкоди військовим.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова анонсувала обмін військовополоненими між Росією та Україною незабаром. Про це вона сказала сьогодні, 14 березня, під час телемарафону UAразом.

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"Не хочу коментувати те, що може зашкодити військовим, тому що скоро ми можемо розпочати обміни полонених", — зазначила Венедіктова.

Також вона заявила, що Офіс генпрокурора наразі працює в багатьох напрямках, але ключовим є донесення правди про війну в Україні до міжнародної спільноти.

"Найголовніше, що ми маємо зробити, щоб зупинити війну: щоб Україна не вийшла з міжнародної адженди. Ми маємо бути на порядку денному, все, що болить нам, ми маємо максимально доносити до міжнародної спільноти. Тому що справді Путіну тільки того й потрібно". Щоб заговорити цю проблему, щоб показати абсолютно неправдиву інформацію. Щоб розповідати якісь свої байки, які на голову не натягнеш. Наш міжнародний юридичний фронт також дуже важливий", — сказала Венедіктова.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну до полону потрапило близько 500-600 російських військових. Про це заявив нещодавно президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для закордонних ЗМІ.

"Точну цифру не можу сказати, багато хто з них десь ховається, хтось пробирається до Росії. Невеликий хаос, я б так сказав", — сказав він.

Зазначимо, сьогодні полонені російські строковики дали черговий брифінг. Російські військові розповіли, що з ними добре поводилися і забезпечували всім необхідним, включаючи їжу, воду та теплий одяг.

Раніше в українському Міністерстві внутрішніх справ заявили, що російські військовополонені працюватимуть на відновлення української економіки.