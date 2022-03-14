Венедиктова анонсировала обмен пленными между Украиной и РФ

Генеральный прокурор Украины утверждает, что не может более детально комментировать вопрос, чтобы "не причинить вред военным".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала обмен военнопленными между Россией и Украиной в скором времени. Об этом она сказала сегодня, 14 марта, во время телемарафона UAразом.

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"Не хочу комментировать то, что может причинить вред военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", — отметила Венедиктова.

Также она заявила, что Офис генпрокурора сейчас работает в многих направлениях, но ключевым является донесение правды о войне в Украине до международного сообщества.

"Самое главное, что мы должны сделать, чтобы остановить войну: чтобы Украина не вышла из международной адженды. Мы должны быть на повестке, все, что болит нам, мы должны максимально доносить до международного сообщества. Потому что действительно Путину только того и нужно. Чтобы заговорить эту проблему, чтобы показать совершенно ложную информацию. Чтобы рассказывать какие-нибудь свои басни, которые на голову не натянешь. Наш международный юридический фронт тоже очень важен", — сказала Венедиктова.

Напомним, с начала вторжения России в Украину в плен попало около 500-600 российских военных. Об этом заявил недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью для зарубежных СМИ.

"Точную цифру не могу сказать, многие из них где-то прячутся, кто-то пробирается в Россию. Небольшой хаос, я бы так сказал", — сказал он.

Отметим, сегодня пленные российские срочники дали очередной брифинг. Российские военные рассказали, что с ними хорошо обходились и обеспечивали всем необходимым, включая еду, воду и теплую одежду.

Ранее в украинском Министерстве внутренних дел заявили, что российские военнопленные будут работать на восстановление украинской экономики.