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Украина Российско-украинская война

Венедиктова анонсировала обмен пленными между Украиной и РФ

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пленные, российские солдаты
Венедиктова анонсировала обмен пленными

Генеральный прокурор Украины утверждает, что не может более детально комментировать вопрос, чтобы "не причинить вред военным".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала обмен военнопленными между Россией и Украиной в скором времени. Об этом она сказала сегодня, 14 марта, во время телемарафона UAразом.

"Не хочу комментировать то, что может причинить вред военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", — отметила Венедиктова.

Также она заявила, что Офис генпрокурора сейчас работает в многих направлениях, но ключевым является донесение правды о войне в Украине до международного сообщества.

"Самое главное, что мы должны сделать, чтобы остановить войну: чтобы Украина не вышла из международной адженды. Мы должны быть на повестке, все, что болит нам, мы должны максимально доносить до международного сообщества. Потому что действительно Путину только того и нужно. Чтобы заговорить эту проблему, чтобы показать совершенно ложную информацию. Чтобы рассказывать какие-нибудь свои басни, которые на голову не натянешь. Наш международный юридический фронт тоже очень важен", — сказала Венедиктова.

Напомним, с начала вторжения России в Украину в плен попало около 500-600 российских военных. Об этом заявил недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью для зарубежных СМИ.

"Точную цифру не могу сказать, многие из них где-то прячутся, кто-то пробирается в Россию. Небольшой хаос, я бы так сказал", — сказал он.

Отметим, сегодня пленные российские срочники дали очередной брифинг. Российские военные рассказали, что с ними хорошо обходились и обеспечивали всем необходимым, включая еду, воду и теплую одежду.

Ранее в украинском Министерстве внутренних дел заявили, что российские военнопленные будут работать на восстановление украинской экономики.