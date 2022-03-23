Надеюсь, что мы в ближайшее время заберем военнослужащих с острова Змеиный, — Верещук

Вице-премьер подчеркнула, что для возвращения своих героев Украина может использовать 11 российских моряков, которые были спасены в Черном море.

Украина ожидает на проведение в ближайшее время обмена пленными, в результате которого могут быть освобождены военнослужащие с острова Змеиный. Об этом в интервью "Суспільному" рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По ее словам, Украина спасла 11 российских моряков, которые тонули в Черном море. Граждане страны-агрессора, как отмечает Верещук, могут быть использованы для обмена пленными и возвращения украинских военнослужащих, которые держали оборону на острове Змеиный.

Глава Минреинтеграции также заявила, что Россия изъявила желание забрать своих моряков, которые были спасены Украиной.

"И я надеюсь, что мы в ближайшее время заберем их (военнослужащих с острова Змеиный — ред.). Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен", — продолжила Верещук в интервью журналистам.

Вице-премьер-министр рассказала, что вела переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая предложила Киеву провести паритетный обмен — моряк на моряка, а водитель — на водителя. Верещук одобрила подобный формат процедуры и поинтересовалась у своей коллеги, кого должна "предлагать" Украина взамен на захваченных в плен городских голов.

"Нам нужно тоже увлекать ваших гражданских? Что нам делать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные, они имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые подает РФ, которые мы представляем", — возмутилась министр, комментируя предложение Москальковой о паритетном обмене пленными.

Напомним, 14 марта генпрокурор Ирина Венедиктова анонсировала обмен пленными между Украиной и Россией.

17 марта в Офисе президента сообщали, что Украина вернула из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Городского голову, которого оккупанты похитили 11 марта, обменяли на девять российских военнослужащих.