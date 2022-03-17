Викраденого мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на 9 російських солдат, — ОП

Міського голову обміняли на солдат строкової служби ЗС РФ 2002-2003 року народження.

Міського голову Мелітополя Івана Федорова, якого захопили російські окупанти, 16 березня звільнили з полону в обмін на 9 солдат строкової служби ЗС Росії. Про це повідомила прессекретарка глави Офісу президента Дар'я Зарівна в ефірі телемарафону.

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"Мера Мелітополя Івана Федорова було звільнено з російського полону. За нього Росія отримала 9 своїх полонених солдат 2002-2003 року народження. Це фактично діти", — сказала Зарівна.

За її словами, міського голову Мелітополя, якого викрали 11 березня, російські окупанти схиляли до співпраці, проте він не погодився. Після свого звільнення Федоров поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським. Він подякував главі держави за звільнення та висловив готовність надалі виконувати свої службові обов'язки.

"Ми наших не кидаємо... Ми дуже щасливі, що тебе забрали. Ти мужик, герой. Дуже щасливий, що ти з нами", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 11 березня мера Мелітополя Івана Федорова викрала група російських окупантів із 10 осіб, коли він перебував у міському кризовому центрі. Під час викрадення йому вдягли пластиковий мішок на голову.

16 березня завершилася спецоперація зі звільнення мера Мелітополя Івана Федорова. Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, після звільнення Федоров перебуває у безпеці та незабаром повернеться до Мелітополя.