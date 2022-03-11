Окупанти РФ викрали мера Мелітополя, — Геращенко

Напередодні Іван Федоров відмовився співпрацювати з росіянами. Під час викрадення чоловікові одягли на голову пластиковий мішок та вивезли з міського кризового центру.

Мера Мелітополя Івана Федорова викрав ворог. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За словами Геращенка, Федорова викрала група окупантів із 10 осіб. Радник глави МВС акцентує, що Федоров відмовився співпрацювати з російським противником:

"Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. В кабінеті Івана Федорова стояв Український Прапор", — написав Геращенко.

10 березня в Мелітополі окупанти викрали та відвезли в невідомому напрямку депутатку Запорізької обласної ради від "Європейської Солідарності" Лейлу Ібрагімову. П'ятий президент України Петро Порошенко відреагував на цю ситуацію, повідомивши, що Лейла Ібрагімова вже перебуває вдома, але зв'язку з нею немає.

Раніше російські військові захопили міську телевежу в Мелітополі. Місто грабували та обстрілювали, райони залишалися без електроенергії.