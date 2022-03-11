Окупанти РФ викрали мера Мелітополя, — Геращенко
Напередодні Іван Федоров відмовився співпрацювати з росіянами. Під час викрадення чоловікові одягли на голову пластиковий мішок та вивезли з міського кризового центру.
Мера Мелітополя Івана Федорова викрав ворог. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За словами Геращенка, Федорова викрала група окупантів із 10 осіб. Радник глави МВС акцентує, що Федоров відмовився співпрацювати з російським противником:
"Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. В кабінеті Івана Федорова стояв Український Прапор", — написав Геращенко.
10 березня в Мелітополі окупанти викрали та відвезли в невідомому напрямку депутатку Запорізької обласної ради від "Європейської Солідарності" Лейлу Ібрагімову. П'ятий президент України Петро Порошенко відреагував на цю ситуацію, повідомивши, що Лейла Ібрагімова вже перебуває вдома, але зв'язку з нею немає.
Раніше російські військові захопили міську телевежу в Мелітополі. Місто грабували та обстрілювали, райони залишалися без електроенергії.