У Мелітополі окупанти викрали депутатку Запорізької облради від "Європейської солідарності"

Лейла Ібрагімова була викрадена рано-вранці людьми в російській військовій формі. За інформацією Порошенка, вона вже вдома, але зв'язку з нею немає.

10 березня у Мелітополі російські окупанти викрали та відвезли в невідомому напрямку депутатку Запорізької обласної ради від "Європейської Солідарності" Лейлу Ібрагімову. Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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За словами Барієва, 10 березня о 6:00 ранку озброєні люди в російській військовій формі увірвалися до будинку депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової. Вони провели обшук, забрали телефони та вивезли Ібрагімову в невідомому напрямку.

Голова партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко відреагував на цю ситуацію, повідомивши, що Лейла Ібрагімова вже перебуває вдома, але зв'язку з нею немає.

"Лейла є символом опору в Мелітополі. Вони показали російському окупанту, що Мелітополь – український. Лейла вже вдома, але зв'язку з нею немає. Переслідуючи лідерів опору, російські кати почали грати кримський сценарій. Але ми не дамо цьому повторитись! Кожен проукраїнський активіст під захистом української держави та збройних сил України" — йдеться в повідомленні.

Як повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, під час переговорів з російською стороною 10 березня не вдалося досягти прогресу з питань припинення вогню та організації гуманітарних коридорів в Україні.

Також стало відомо, що Україна може відмовитися від вступу до НАТО. Для цього Київ має отримати гарантії безпеки, заявив радник голови МВС Антон Геращенко в інтерв'ю Дмитру Гордону.