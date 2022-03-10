Прогресу немає: Кулеба прокоментував переговори з Лавровим

Сторонам не вдалося досягти угоди щодо припинення вогню та організації гуманітарних коридорів в Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим повідомив, що сторони не змогли досягти прогресу в питанні припинення вогню та організації гуманітарних коридорів. Про це український дипломат заявив під час пресконференції в четвер, 10 березня.

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За словами Кулеби, він зробив все від себе залежне, щоб знайти дипломатичне рішення гуманітарної катастрофи, яку спостерігають в містах України через вторгнення РФ, зокрема, в Маріуполі Донецької області, проте Лавров не був готовий до цього.

Глава українського МЗС заявив, що під час переговорів він запропонував російському дипломату зв'язатися з керівництвом РФ телефоном, щоб посприяти встановленню гуманітарних коридорів, проте Лавров відмовився. Водночас Кулеба висловив сподівання, що російський міністр допоможе розв'язати це питання після того, як покине поля дипломатичного форуму.

Кулеба додав, що він прийшов на сьогоднішні переговори, щоб знайти розв'язання проблем, пов'язаних із війною в Україні, проте глава МЗС Лавров заявив, що "він прийшов сюди, щоби слухати".

Щодо питання припинення вогню, то, за словами глави МЗС України, воно пов'язане з виконанням вимог президента РФ Путіна до України.

"Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але, поки їх немає, самовіддано захищатимемо нашу землю від російської агресії", — сказав Кулеба.

Також на пресконференції міністр спростував заяви російської сторони про те, що в Україні нібито розроблялася ядерна зброя: "Усі заяви про те, що Україна розробляла ядерну зброю, є брехнею агресора".

Переговори в турецькій Анталії тривали півтори години.

Нагадаємо, Лавров 3 березня висловив упевненість, що на зустрічі з Кулебою вдасться розв'язати питання з війною в Україні. За його словами, РФ висунула Україні "мінімальні умови".

Раніше Фокус аналізував, які були очікування від переговорів Кулеби та Лаврова на тлі повномасштабної війни РФ проти України.