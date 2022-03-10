Прогресса нет: Кулеба прокомментировал переговоры с Лавровым

Сторонам не удалось достичь соглашения по вопросам прекращения огня и организации гуманитарных коридоров в Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что стороны не смогли достичь прогресса в вопросе прекращения огня и организации гуманитарных коридоров. Об этом украинский дипломат заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 10 марта.

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По словам Кулебы, он сделал все от себя зависящее, чтобы найти дипломатическое решение гуманитарной катастрофе, которая наблюдается в городах Украины в связи со вторжением РФ, в частности, в Мариуполе Донецкой области, однако Лавров не был к этому готов.

Глава украинского МИД заявил, что в ходе переговоров он предложил российскому дипломату связаться с руководством РФ по телефону, чтобы посодействовать установлению гуманитарных коридоров, однако Лавров отказался. Вместе с тем Кулеба выразил надежду, что российский министр поможет решить этот вопрос после того, как покинет поля дипломатического форума.

Кулеба добавил, что он пришел на сегодняшние переговоры, чтобы найти решение проблем, связанных с войной в Украине, однако глава МИД Лавров заявил, что "он пришел сюда, чтобы слушать".

Что касается вопроса прекращения огня, то, по словам главы МИД Украины, он связан с выполнением требований президента РФ Путина к Украине.

"Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решением, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", — сказал Кулеба.

Также в ходе пресс-конференции министр опроверг заявления российской стороны о том, что в Украине якобы разрабатывалось ядерное оружие: "Все заявления о том, что Украина разрабатывала ядерное оружие являются ложью агрессора".

Переговоры в турецкой Анталье продлились полтора часа.

Напомним, Лавров 3 марта выразил уверенность, что на встрече с Кулебой удастся решить вопрос с войной в Украине. По его словам, РФ выдвинула Украине "минимальные условия".

Ранее Фокус анализировал, какие были ожидания от переговоров Кулебы и Лаврова на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.