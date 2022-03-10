Україна може відмовитись від членства в НАТО, але є умови, — Геращенко

Україна могла б пожертвувати членством у НАТО за умови гарантій безпеки з боку Британії та США.

Україна може відмовитися від вступу до НАТО, проте для цього Київ має отримати гарантії безпеки, заявив радник голови МВС Антон Геращенко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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За його словами, ми можемо відмовитися від членства в Альянсі, якщо підпишемо зі США та Британією домовленості щодо прямої військової підтримки.

"Я думаю, що можна піти на компроміс — не бути в НАТО. НАТО має просити нас, щоб ми погодилися бути членом Альянсу. НАТО не готове навіть надати системи ППО, не кажучи вже про закриття неба", — сказав Геращенко.

Він додав, що пожертвувати вступом до НАТО можна лише в разі отримання гарантій безпеки.

"Тому я думаю, що НАТО можна було б пожертвувати за умови, якщо ми матимемо прямі договори зі США та Великобританією про пряму військову підтримку", – заявив радник міністра.

Нагадаємо, США відкинули пропозицію Польщі передавати Україні винищувачі МіГ-29. У Пентагоні заявили, що можливість перекидання бойових літаків із території НАТО в Україну "викликає серйозні побоювання у всього альянсу".

Варто зазначити, що, за версією NYT, за 6 днів США та НАТО передали Україні 17 000 одиниць протитанкової зброї.