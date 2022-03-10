Украина может отказаться от членства в НАТО, но есть условия, - Геращенко

Украина могла бы пожертвовать членством в НАТО при условии гарантий безопасности со стороны Британии и США.

Украна может отказаться от вступления в НАТО, однако для этого Киев должен получить некие гарантии безопасности, заявил советник главы МВД Антон Геращенко в интервью Дмитрию Гордону.

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По его словам, мы можем отказаться от членства в Альянсе, если подпишем с США и Британией договоренности о прямой военной поддержке.

"Я думаю, что можно пойти на компромисс – не быть в НАТО. НАТО должно просить нас, чтобы мы согласились быть членом Североатлантического союза. НАТО не готово даже предоставить системы ПВО, не говоря уже о закрытии неба", — сказал Геращенко.

Он добавил, что пожертвовать вступлением в НАТО можно лишь в случае получения гарантий безопасности.

"Поэтому я думаю, что НАТО можно было бы пожертвовать при условии, если у нас будут прямые договоры с США и Великобританией о прямой военной поддержке", – заявил советник министра.

Напомним, США отвергли предложение Польши передавать Украине истребители МиГ-29. В Пентагоне заявили, что возможность переброски боевых самолетов с территории НАТО в Украину "вызывает серьезные опасения у всего альянса".

Стоит отметить, что, по версии NYT, за 6 дней США и НАТО передали Украине 17 000 единиц противотанкового оружия.