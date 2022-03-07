За 6 дней США и НАТО передали Украине 17 000 единиц противотанкового оружия, - NYT

Доставка военной помощи к границам Украины осуществляется силами компании "Антонов" на самолетах Ан-124. Конвои идут из Польши и Румынии в Киев и другие крупные города.

Менее чем за неделю Соединенные Штаты и НАТО перебросили через границы Польши и Румынии более 17 000 единиц противотанкового оружия, в том числе ракеты для Javelin. Об этом сообщает The New York Times.

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Журналисты сообщают, что доставка военной помощи Украине осуществляется силами украинской компании "Антонов" самолетом Ан-124. Оружие поставляют сухопутным путем в Киев и другие крупные украинские города.

Указывается, что все оружие поставляют очень быстро. Для сравнения авторы приводят военную помощь на 60 млн долларов в августе 2021 года. В ноябре 2021 года поставка все еще не была завершена. 26 февраля США выделили 350 млн долларов военной помощи. Спустя 6 дней 70% помощи было доставлено.

Сейчас осуществлять поставки оружия Украине можно через западные границы, однако официальные лица в США считают, что в скором времени такой возможности не будет. Россия может начать атаковать конвои с оружием. Отмечается, что поставляемое оружие Украина использует крайне эффективно, в частности, ударные БПЛА Bayraktar TB2.

"Все мы были чрезвычайно впечатлены тем, насколько эффективно украинские Вооруженные силы используют оборудование, которое мы им предоставили. Наблюдатели за Кремлем также были удивлены этим и тем, как они замедлили продвижение русских и очень хорошо показали себя на поле боя", — заявила Лаура Купер, высокопоставленная сотрудница Пентагона по политике в отношении РФ.

Для доставки грузов используют аэродромы у границы Украины в Польше и Румынии.

Также журналисты указывают, что кроме поставок оружия США перебросили на территорию всей Восточной Европы силы киберкомандования для препятствия цифровым атакам РФ. Однако официальные лица говорят, что их эффективность сложно измерить.

Помимо этого, США передали специальное коммуникационное оборудование, которое обеспечивает зашифрованные переговоры президента Украины Владимира Зеленского, в том числе с президентом Штатов Джо Байденом.

Напомним, 3 марта Латвия передала Украине почти 100 БПЛА на безоплатной основе. Однако какие именно дроны получит украинская армия на данный момент неизвестно. Также сообщалось, что в Украину прибывают бывшие морпехи США и Великобритании для участия в войне против российских оккупантов.