Латвия передала Украине почти сотню беспилотников

Украинские Вооруженные силы получат от латвийских компаний десятки БПЛА на бесплатной основе.

Латвийские компании передали Вооруженным силам Украины 90 беспилотных летательных аппаратов на фоне полномасштабного вторжения российских войск. Об этом сообщило Министерство обороны Латвии в своем Twitter в четверг, 3 марта.

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"90 дронов, подаренных латвийскими компаниями, переданы ВСУ", — говорится в публикации.

Какие именно дроны в Украину прибудут из-за рубежа пока неизвестно.

[ + – ] Твит ВС Латвии

Напомним, 23 февраля, за несколько часов до начала нападения РФ на Украину, Латвия передала украинской стороне оборонные боеприпасы а также переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Тем временем Болгария, Польша и Словакия заявили о том, что намерены поставить в Украину десятки боевых самолетов МиГ-29 и Су-25.

Также мы писали, что за неделю полномасштабной войны РФ в Украине потери российских войск составили около 9 тысяч солдат, десятки самолетов и более 200 танков. Агрессор не достиг успеха ни по одному из стратегических направлений, сообщил утром 3 марта президент Украины Владимир Зеленский. Помимо этого, по словам главы государства, Украина встречает первых из 16 тысяч иностранных добровольцев, выразивших готовность воевать против РФ.