В Украину прибыла "птичка" из Латвии с ПЗРК Stinger, - Резников (фото)

По словам главы Минобороны, на борту прибывшего в Украину самолета также находились боеприпасы для нашей армии.

В Украину сегодня вечером прибыла военная помощь из Латвии, в частности, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

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В своем твите он рассказал, что Украина получила от Латвии боеприпасы оборонного назначения и ПЗРК Stinger. А также поблагодарил латвийским друзьям и министру обороны страны Артису Пабриксу.

"Прилетели птички из Латвии! Оборонные боеприпасы и другие важные вещи. А самый весомый подарок — Стингеры! Спасибо Вам, наши близкие друзья и партнеры! И, конечно же, спасибо Пабрикс!", — написал Резников.

[ + – ] Твит Алексея Резникова

Также глава Минобороны отметил, что сейчас весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления обороны Украины.

Напомним, 20 января стало известно, что США разрешили странам Балтии поставить Украине ракеты Stinger и Javelin. Это связано с тем, что согласно правилам экспортного контроля со стороны Соединенных Штатов, страны-союзники должны сначала получить одобрение у Госдепа перед тем, как передавать любое оружие, полученное от американской стороны, другим государствам.

18 февраля в Украину прибыли ракеты для ПТРК Javelin из Эстонии. По словам эстонского посла Каймо Кууска, ракеты будут направлены украинской армии и на фронт. При этом точное количество прибывших ракет не назвал.

Сегодня стало известно, что Италия намерена выделить Украине 110 млн евро помощи на фоне агрессии РФ. Глава итальянского МИД Ди Майо также выступил за применение в отношении РФ "устойчивых" санкций в связи с эскалацией.