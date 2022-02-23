Италия намерена выделить Украине 110 млн евро помощи на фоне агрессии РФ

Глава итальянского МИД Ди Майо также выступил за применение в отношении РФ "устойчивых" санкций в связи с эскалацией.

Италия рассматривает возможность предоставить Украине более 100 миллионов евро финансовой помощи. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает агентство Associated Press.

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По данным журналистов, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выступая на брифинге в Сенате заявил, что в отношении РФ в ответ на эскалацию по отношении к Украине должны быть применены санкции, которые были бы "устойчивыми, пропорциональными, последовательными и напрямую связанными с конкретными событиями".

Помимо этого итальянские власти рассматривают возможность предоставления украинскому государству помощи в размере 110 миллионов евро (125 млн долларов или 3,7 млрд гривен), а также нелетальных материалов, таких как оборудование для обезвреживания противопехотных мин.

Также, по данным издания Il Foglio, глава итальянского МИД заявил о намерении предоставить гуманитарную помощь Международному комитету Красного Креста.

Напомним, ранее правительство Литвы приняло решение о предоставлении Украине помощи в размере 1,8 млн евро, в которую входит, в том числе и вооружение. В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал очередные поставки оружия украинской стороне в связи с российской угрозой.

Также Фокус писал о том, что Германия отказалась предоставить Украине помощь в виде вооружения, "чтобы не способствовать дальнейшей эскалации".