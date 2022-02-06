Германия вновь отказалась предоставить оружие Украине для защиты от России

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что никаких поставок оружия в Украину точно не будет, чтобы это не способствовало обострению ситуации.

Украина в который раз обратилась к Германии с просьбой предоставить оружие и даже перечислила в этом списке необходимое оборонное вооружение. В своем интервью изданиям группы Funke министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подтвердила отказ своей страны от поставок вооружения в Украину, сообщает DW.

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Ламбрехт заявила, что отказ от поставок вооружения в Украину – это четкая позиция правительства Германии.

"Мы не поставляем вооружение в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшей эскалации", – говорит Ламбрехт.

По словам министра обороны ФРГ, сейчас главная задача – это дэскалация. Ламбрехт сказала, что Германия хочет разрешить конфликт мирным путем через переговоры в рамках Совета Россия-НАТО и "нормандского формата".

Что касается перспектив членства Украины в НАТО, то Кристине Ламбрехт заявила, что это суверенное решение нашей страны, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня.

Как сообщает Европейская правда, Украина обратилась к Германии с официальным письмом через свое посольство в Берлине, в котором просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет конкретный список необходимого.

В этом списке фигурируют боеприпасы противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы для пулеметов, зенитно-ракетные комплексы средней дальности, противодронное оружие, переносные зенитно-ракетные комплексы и многое другое.

Напоминаем, что согласно опросу, большинство жителей Германии поддерживают отказ властей от поставок оружия Украине.

Фокус писал о том, что правительство Германии заявило, что Украине не стоит ждать поставок летального оружия от ФРГ.

Доктор философских наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко Андрей Баумейстер, в своей статье для Фокуса подробно рассказал, почему Германия отказалась вооружать Украину.

Напоминаем, что российские бывшие военные обвинили Путина в разжигании войны с Украиной и требуют его отставки. Об этом говорится в обращении главы российской общественной организации "Общероссийское офицерское собрание" к президенту России.