Німеччина знову відмовилася надати зброю Україні для захисту від Росії

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що жодних постачань зброї в Україну точно не буде, щоб це не сприяло загостренню ситуації.

Україна вкотре звернулася до Німеччини з проханням надати зброю та навіть перерахувала у цьому списку необхідне оборонне озброєння. У своєму інтерв'ю виданням групи Funke міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила відмову своєї країни від постачання озброєння в Україну, повідомляє DW.

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Ламбрехт заявила, що відмова від постачання озброєння в Україну – це чітка позиція уряду Німеччини.

"Ми не поставляємо озброєння в кризові регіони, щоб не сприяти там подальшій ескалації", – каже Ламбрехт.

За словами міністра оборони ФРН, наразі головне завдання – це дескалація. Ламбрехт сказала, що Німеччина хоче вирішити конфлікт мирним шляхом через переговори у рамках Ради Росія-НАТО та "нормандського формату".

Щодо перспектив членства України в НАТО, то Крістіні Ламбрехт заявила, що це суверенне рішення нашої країни, але поки що це питання не стоїть на порядку денному.

Як повідомляє Європейська правда, Україна звернулася до Німеччини з офіційним листом через своє посольство у Берліні, в якому просить надати оборонне озброєння та перераховує конкретний список необхідного.

У цьому списку фігурують боєприпаси протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпаси для кулеметів, зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, протидронова зброя, переносні зенітно-ракетні комплекси та багато іншого.

Нагадуємо, що згідно з опитуванням, більшість жителів Німеччини підтримують відмову влади від постачання зброї Україні.

Фокус писав про те, що уряд Німеччини заявив, що Україні не варто чекати на постачання летальної зброї від ФРН.

Доктор філософських наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка Андрій Баумейстер у своїй статті для Фокусу докладно розповів, чому Німеччина відмовилася озброювати Україну.

Нагадуємо, що російські колишні військові звинуватили Путіна у розпалюванні війни з Україною та вимагають його відставки. Про це йдеться у зверненні голови російської громадської організації "Загальноросійські офіцерські збори" до президента Росії.