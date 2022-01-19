Прощавай зброє. Чому Німеччина відмовилася озброювати Україну

Аналізуємо, як працює українська дипломатія та як поводиться нова глава німецького МЗС Анналена Бербок. І вчимося уважно читати заяви дипломатів та політиків.

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16.01.2022, напередодні візиту Бербок до Києва (це дуже важлива подія для української політики та дипломатії) посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав Німеччину допомогти з постачанням зброї до України.

Пряма мова: "Тепер настав момент істини, хто є справжнім другом". За всієї моєї поваги до українського посла, змушений зауважити, що це абсолютно недипломатична та ризикована заява. Так може казати політик, але не дипломат. А якщо Німеччина відмовить (що, зрештою, і сталося)? Тоді вона вже не справжній друг? Уявний друг? Приклад того, як необережні висловлювання породжують незручність та двозначність.

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17.01 відбулася зустріч Анналени Бербок із українським главою МЗС Дмитром Кулебою. Німеччина відмовилася від постачання зброї Україні.

Відмова була сформульована у дуже розлогих та обтічних фразах (цитую УНІАН): "Тому те, що було сказано два тижні тому і кілька місяців тому, я не змінюю. І це не залежить від того, куди я їду, оскільки позиція уряду Німеччини щодо постачань зброї з огляду на відповідну політику експорту зброї відома, і це теж закріплено у нашій історії". Так каже "ні" нова глава МЗС.

Щоб пом'якшити це "ні", Бербок дуже просторо говорить про підтримку України з боку Німеччини (знов цитую УНІАН):

"Ми підтримували Україну у питанні лікування українських військових у Німеччині, у Берліні. Ми допомогли встановити пересувний військовий лазарет. Ми робитимемо все для того, щоб не допустити подальшої ескалації цієї кризи та використати всі дипломатичні можливості та ефективні важелі для цього, для підтримки України".

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Якщо коротко: Німеччина діятиме дипломатичними методами. Питання постачання зброї — це вихід за межі дипломатичної гри. А загострювати ситуацію з Росією Німеччина не хоче (про причини зараз не говоритимемо).

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І для підбадьорення української сторони дипломатка Бербок припасла кілька солодких льодяників:

Відновлення "Нормандського формату" (льодяник із присмаком гіркоти, бо серед українських політиків та журналістів активно, особливо в останні місяці, обговорювалася тема перегляду нормандських формулювань як застарілих, непрактичних і навіть шкідливих). Наразі переговори у нормандському форматі призупинено. Бербок береться їх реанімувати. І я не думаю, що це гарна новина для української сторони.

Згадка Кримської платформи, згадка жорсткої відповіді Росії у разі агресії (знову ж таки, лише економічні та дипломатичні кроки) і навіть (!!) прозвучали слова (цитую УП) "про готовність запровадити заходи проти "Північного потоку-2" у разі подальшої ескалації з сторони Росії щодо України". Це "у разі" дуже показово.

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Узагальнюю: Бербок приїхала до Києва, щоб сказати "ні" з предметних питань та сказати багато спільних заспокійливих фраз, які нічого конкретно не обіцяють.

Все настільки розпливчасте, що ці фрази завжди можна витлумачити в потрібному контексті.

Українська сторона завуалювала своє розчарування в обтічних фразах про те, що "діалог з Німеччиною про постачання зброї продовжиться" (цитую УП — це винесено в назві).

Заява міністра Кулеби (цитую УП) — це головоломка для любителів ребусів: "Ми обговорили питання постачання озброєнь в Україну з Німеччини. Я навів аргументи та позицію української сторони. Але хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек, щоб зусилля у Нормандському форматі дали результати" .

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Давайте переведемо з дипломатичної на загальну. Ми обговорили, але нам відмовили. Я навів аргументи, але вони виявилися слабкими. Хочеться, щоб "спрацював дипломатичний трек" (це ще що таке! Хто мені пояснить?). Це вражає: ми просили зброю, але "хочеться, щоби спрацював дипломатичний трек"...

А ось остання фраза вкотре підтверджує мою оцінку українського бачення Нормандського формату. У словах Кулеби не видно особливого оптимізму з цього питання.

Отже, в результаті: до позитиву можна зарахувати факт самої зустрічі на рівні міністрів закордонних справ Німеччини та України. Негатив у тому, що все поки що обмежується обтічні фразами. Це, скоріше, дипломатичний "політес" Бербок перед візитом до Москви в контексті вигаданого нещодавно слогану "нічого без України". Стежимо за новинами далі.

Так, ще одне зауваження. Дуже шкода, що така важлива політична подія змащена метушнею навколо повернення Порошенка в Україну. Увага громадян переключається у бік галасу, взаємних звинувачень та політиканства з обох сторін. А в результаті, ми зробили ще один крок у бік хаосу.

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