Прощай, оружие. Почему Германия отказалась вооружать Украину

Анализируем, как работает украинская дипломатия и как ведет себя новый глава немецкого МИД Анналена Бербок. И учимся внимательно читать заявления дипломатов и политиков.

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16.01.2022, накануне визита Бербок в Киев (это очень важное событие для украинской политики и дипломатии) посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Германию помочь с поставками оружия в Украину.

Прямая речь: "Теперь настал момент истины, кто настоящий друг". При всем моем уважении к украинскому послу, вынужден заметить, что это совершенно недипломатическое и рискованное заявление. Так может говорить политик, но не дипломат. А если Германия откажет (что, в итоге и произошло)? Тогда она уже не настоящий друг? Мнимый друг? Пример того, как неосторожные высказывания порождают неловкость и двусмысленность.

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17.01 состоялась встреча Анналены Бербок с украинским главой МИДа Дмитрием Кулебой. Германия отказалась от поставок оружия Украине.

Отказ был сформулирован в очень пространных и обтекаемых фразах (цитирую УНИАН): "Поэтому то, что было сказано две недели назад и несколько месяцев назад, я не меняю. И это не зависит от того, куда я еду, поскольку позиция правительства Германии относительно поставок оружия ввиду соответствующей политики экспорта оружия известна, и это закреплено тоже в нашей истории". Так говорит "нет" новый глава МИДа.

Чтобы смягчить это "нет", Бербок очень пространно говорит о поддержке Украины со стороны Германии (снова цитирую УНИАН):

"Мы поддерживали Украину в вопросе лечения украинских военных в Германии, в Берлине. Мы помогли установить передвижной военный лазарет. Мы будем делать все для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации этого кризиса и использовать все дипломатические возможности и эффективные рычаги для этого, для поддержки Украины".

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Если кратко: Германия будет действовать дипломатическими методами. Вопросы поставок оружия — это выход за границы дипломатической игры. А обострять ситуацию с Россией Германия не хочет (о причинах сейчас говорить не будем).

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И для ободрения украинской стороны дипломатка Бербок припасла несколько сладких леденцов:

Возобновление "Нормандского формата" (леденец с привкусом горечи, потому что среди украинских политиков и журналистов активно, особенно в последние месяцы, обсуждалась тема пересмотра нормандских формулировок как устаревших, непрактичных и даже вредных). В настоящее время переговоры в нормандском формате приостановлены. Бербок берется их реанимировать. И я не думаю, что это хорошая новость для украинской стороны.

Упоминание Крымской платформы, упоминание жесткого ответа России в случае агрессии (опять же, лишь экономические и дипломатические шаги) и даже (!!) прозвучали слова (цитирую УП) "о готовности ввести меры против "Северного потока-2" в случае дальнейшей эскалации со стороны России в отношении Украины". Это "в случае" очень показательно.

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Обобщаю: Бербок приехала в Киев, чтобы сказать "нет" по предметным вопросам и сказать много общих успокаивающих фраз, которые ничего конкретно не обещают.

Все настолько расплывчато, что всегда эти фразы можно истолковать в нужном контексте.

Украинская сторона завуалировала свое разочарование в обтекаемых фразах о том, что "диалог с Германией о поставках оружия продолжится" (цитирую УП — это вынесено в заглавие).

Заявление министра Кулебы (цитирую УП) — это головоломка для любителей ребусов: "Мы обсудили вопросы поставки вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек, чтобы усилия в Нормандском формате дали результаты".

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Давайте переведем с дипломатического на обывательский. Мы обсудили, но нам отказали. Я привел аргументы, но они оказались слабыми. Хочется, чтобы "сработал дипломатический трек" (это еще что такое!! Кто мне объяснит?). Это впечатляет: мы просили оружие, но "хочется, чтобы сработал дипломатический трек"…

А вот последняя фраза еще раз подтверждает мою оценку украинского видения Нормандского формата. В словах Кулебы не видно особого оптимизма по этому вопросу.

Итак, в результате: к позитиву можно отнести факт самой встречи на уровне министров иностранных дел Германии и Украины. Негатив в том, что все пока ограничивается обтекаемыми фразами. Это, скорее, дипломатический "политес" Бербок перед визитом в Москву в контексте придуманного недавно слогана "ничего без Украины". Следим за новостями дальше.

Да, и еще одно замечание. Очень жаль, что такое важное политическое событие смазано возней вокруг возвращения Порошенко в Украину. Внимание граждан переключается в сторону шумихи, взаимных обвинений и политиканства с обеих сторон. А в результате, мы сделали еще один шаг в сторону хаоса…

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