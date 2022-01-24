Ежу понятно. Что говорят политики и СМИ о ситуации вокруг Украины и как это нужно понимать

Внимательно слежу за событиями, фактами и высказываниями ведущих мировых политиков и мировых СМИ. А пока сформулирую два вопроса, которые считаю очень важными. И предлагаю свои варианты ответов.

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Вопрос первый. Как сохранять и защищать свое право на объективную политическую аналитику, если политика стремительно превращается в яростную идеологическую войну в максимально острой фазе?

Детальная проработка вопроса. На этой фазе каждое высказывание аналитика рассматривается не как интеллектуальный ход, нацеленный на прояснение и понимание, а как инструмент идеологической войны.

В такой ситуации, каждый интеллектуальный ход должен становиться экспрессивным жестом, нацеленным на создание "нужных" картин в массовом производстве "инженерии согласия".

Я сложно выразился? Упрощаю. Задача аналитика теперь (из любого лагеря) — это не помочь понять, а сделать все возможное, чтобы понимание исчезло. Чтобы понимание стало в принципе невозможным. Чтобы место понимания заняли самые элементарные психические реакции самых широких масс населения.

Это опасная игра, потому что политикам кажется, что они управляют массами. Но они растворяют себя и своих экспертов в океане массовых психозов. Это может вызвать эйфорию, но в долгой перспективе — это тяжелая наркотическая зависимость. С непредсказуемыми последствиями.

Возможный ответ на первый вопрос. Идти более сложным и опасным путем (потому что волны психоза постоянно сбивают с ног) тщательного, детального и, по-возможности, хорошо обоснованного сравнительного анализа. "Мыслить значит различать". Я часто повторяю это правило схоластов.

Что именно различать в ситуациях, похожих на нынешнюю?

Различать и четко фиксировать все семантические нюансы и смещения акцентов в высказываниях ведущих политиков и мейнстримных СМИ.

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Всех "блогеров" и "говорящих" голов при этом необходимо держать на дальней дистанции или стараться исключать их из вашего рациона.

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Чаще всего они, как "лидеры мнений" (полустолетней давности открытие Лазерсфелда) — главные разносчики "идеологической инфекции". Проблема в том, что и ведущие СМИ постепенно превращаются в таких переносчиков.

Упражнение 1. Сравнивать политические высказывания и экспрессивные жесты тех же политиков и тех же СМИ во временной динамике: позавчера — вчера — сегодня. Почему вдруг меняются акценты? Какие реальные решения и события столь резко изменили риторику?

Упражнение 2. Проводить очень четкие и решительные различия (1) между тем, что активно заявляется и раздувается в виде потоков информационного шума, и (2) тем, что реально делается политиками и их представителями.

Свежий пример: заявление о возможном создании оси Британия — Польша — Украина. Потрясающая идея! Я бы с удовольствием ощущал себя британским союзником с частыми деловыми визитами в Лондон и с солидными британскими инвестициями в экономику Украины. Но… Давайте внимательно наблюдать, к чему приведут эти заявления.

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Что, собственно, предлагается Украине? Где конкретика? Что конкретно Украина может предложить такому союзу? Усиливает ли это Украину? Да и вообще, кто именно делает заявление и с какой целью?

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С Польшей ситуация более понятная. Я очень люблю эту страну (как и Британию). И очень радуюсь ее успехам. И я вижу, как украинцы (а не украинские политики) активно помогают ей становиться солидной европейской силой. Правда, это никак не усиливает саму Украину. Я бы даже сказал, наоборот…

Еще один свежий пример: заявление британского МИДа о якобы намерениях Кремля сменить власть в Киеве, используя "пророссийских политиков". Сразу зададим вопрос: кто тут демонстрирует полный провал в понимании внутри-украинской политики: Москва или Лондон?

Нам, конечно, очень хочется выбрать вариант ответа "Москва". Конечно, ведь в Кремле, похоже, сидят либо очень наивные, либо плохо информированые люди. Они думают, что лидеры ОПЖЗ имеют хорошие шансы возглавить власть в Украине. Ну, может возглавить будет возможно. А вот как ее потом удержать?

В Кремле правда считают такое возможным? Ну тогда мы можем с облегчением выдохнуть. Таких наивных или плохо информированных политиков обыграть очень легко. Лондон, по определению, наивным или плохо информированным быть не может…

Во вторую очередь (в контексте двух приведенных примеров), было бы неплохо изучить ситуацию в самой Британии. Как там с Борисом нашим Джонсоном, каковы у него шансы пожить еще год-другой на Даунинг-стрит 10? Далее, было бы неплохо хотя бы поверхностно ознакомиться с внутри-британскими политическими дискуссиями, с нынешним состоянием британской экономики (внимательно читаем британскую и европейскую прессу).

И, наконец, внимательно сравниваем политическую и экономическую ситуацию в Британии с ее шагами на международной арене (за последние месяцев шесть, хотя бы). После брекзита Британия — в активном поиске. Наблюдается острая фаза поиска новой формулы лидерства и новой роли на международной арене (начиная с регионального масштаба).

Киеву это может быть выгодно? Нам от этого только лучше? Украине это может сыграть на руку?

Все эти вопросы имеют смысл лишь при условии, что в Киеве есть геополитические игроки, у которых на руках политические, экономические и военные козыри.

Ну, пусть не козыри, а сносные карты. Все это у нас есть? Предположим… Тогда продолжаем обсуждать ось Лондон-Варшава-Киев и внимательно анализировать сообщения Британского МИДа. В любом случае, внимательный анализ не помешает.

Это касается и заявлений Кремля. Где декларации и блеф, а где реальность? В какой степени Кремль загоняет себя в ловушку, выдвигая Западу ультиматумы? Что ответит Вашингтон и Брюссель на "ультиматум" (другие варианты "требование", "предложение", "инициативу") Кремля? И как отреагирует Кремль на эти письменные ответы? Все это задачи с большим количеством неизвестных. Но ко всему этому применимы мои вышеизложенные рекомендации.

Итак, сравниваем высказывания и декларации политиков с реальными поступками. Это трудно. Заявления очень громкие, они мгновенно тиражируются и разносятся по всем уголкам медийного пространства, а про дела пишут мало, нехотя и туманно.

Но тогда нужно усилить внимание и более тщательно делать упражнения (1) и (2). И, конечно, стараться исключать сомнительных блогеров и манипуляторов из своей информационной диеты. Ищите первоисточники и учитесь их анализировать.

Вопрос второй. А как в этих потоках информационного шума и истерии, как на фоне этих идеологических сражений, обычные граждане могут формировать свою точку зрения? Что они могут из всего этого понять? Есть ли у них шанс во всем этом разобраться и сложить в своих головах более-менее реальную картинку?

Это очень важный вопрос. Я на него пока не буду отвечать. Но многие подсказки содержатся уже в ответе на первый вопрос…

Первоисточник.