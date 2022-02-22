Небольшое вторжение в Украину состоялось. Чем ответит Запад и пойдет ли Путин дальше

Признание Россией "ДНР" и "ЛНР" вызвало бурную реакцию украинских социальных сетей и очень сдержанную и даже успокаивающую реакцию украинского президента.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Посколько меня просят прокомментировать это событие, скажу кратко, в нескольких тезисах.

1. Несмотря на эмоциональный всплеск со стороны блогеров и соцсетей, "акт признания" выглядит скорее, как ожидаемое событие. Заметьте, я говорю "выглядит как". Более понятными становятся слова Байдена о "небольшом вторжении" за которыми последуют "меньшие санкции".

Пойдет ли Путин дальше? Это вопрос ближайших недель дипломатических переговоров и закулисных игр. Будем внимательно наблюдать и анализировать.

Кстати, в отличие от Мюнхенской речи Зеленского, в которой (по моему личному мнению) было много ненужной литературщины и много ненужной игры слов (которая все равно теряется при переводе), вчерашняя речь президента Зеленского была достойной и на уровне. Это слова зрелого человека.

2. Кремль все дальше сам загоняет себя в мышеловку. Одно дело — фактически контролировать буферную зону напряжения, и совсем другое — ее юридическое признание. Что это дает Кремлю? Возможность все время держать Украину в напряжении и в состоянии перманентной угрозы. И выглядеть убедительно внутри России.

Но в стратегическом плане, я не думаю, что такие шаги усилят Кремль. По крайней мере, в политическом плане.

3. Для Украины появляются дополнительные возможности для маневра. Если вы внимательно следите за информацией, для вас не секрет, что выполнение Минских соглашений в последнее время воспринималось в Киеве, как досадный политический тупик. Вспомните хотя бы недавнее высказывание Данилова: "Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны" (1.02.22). Например, "Голос Америки" (и другие западные СМИ) поместил это высказывание под заголовком: "Секретарь СНБО Украины высказался против Минских соглашений". Я уже не говорю о прямых высказываний многих украинских политиков и политических комментаторов по этому поводу.

Важно

Плохие новости для Украины. Чем Байден ответит Кремлю

4. На юридическом и политическом уровне "акт признания" исключает многозначность оценок. Это явное нарушение международного права и государственного суверенитета Украины. Запад официально отреагировал так, как должен был отреагировать. Сказаны адекватные слова, сделаны адекватные заявления. Будет ли такой же адекватной экономическая реакция?

А вот здесь я не уверен. США продолжат свою логику санкций. О старой Европе такого сказать нельзя.

Если Кремль не пойдет дальше, это станет некоторым облегчением для Берлина и Парижа. Продолжится двойная игра: резкие политические заявления будут идти рука об руку с активным экономическим сотрудничеством с Москвой.

Важно

Выбор Украины: путь Финляндии или война с Россией

У Кремля много механизмов воздействия и кроме экономической сферы. Например, геополитические карты (Африка, Ближний Восток, Латинская Америка и, конечно, Китай). И если Китай уже в этом году активизируется относительно Тайваня, западной дипломатии придется очень непросто.

Но, опять же, все будет зависеть от того, остановится ли Путин на признании "ДНР" и "ЛНР" или попытается сделать еще ряд опасных шагов.

5. Лично для меня подобный "акт" — удар по моей стране. Украина без Донецка и Луганска (пусть и временно) — это потеря в культурном и политическом плане (я даже не говорю здесь об экономике). Сила Украины — в разнообразии, в культурном и политическом богатстве. Я искренне надеюсь, что такая Украина — это Украина завтрашнего дня. И этот "акт" только усилит солидарность внутри нашей страны. И запустит движение не в сторону "малой", а в сторону "большой" Украины.

В связи с этим, очень надеюсь, что многие украинские писатели, политики и "лидеры мнений" пересмотрят свои оценки Восточной Украины и Донбасса. Не хочу сейчас приводит длинный список (и по датам) тех откровенных антигуманных и контр-культурных высказываний, которые позволяли себе некоторые деятели культуры и некоторые интеллектуалы по поводу будущего восточных регионов (да и многие политики этим грешили, чего уж там).

Не пришло ли время взять свои слова обратно и проявить солидарность? И кроме гневных речей в адрес Кремля (тут, живя в Украине, мужества особого не нужно) признать и свои собственные ошибки. И осознать, что мы — единая страна у которой (я в этом убежден) большое будущее. Мы все — "большая" Украина.

Первоисточник.