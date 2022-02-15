Олаф Шольц в Киеве: сможет ли Германия развязать украинский узел

Немецкий канцлер Шольц посетил Киев. Какие результаты? Официально-публично: набор уже хорошо знакомых фраз.

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"Мы в состоянии в любой день принять необходимые решения" — это фраза месяца.

"Территориальная целостность (…) Украины не является предметом переговоров для Германии" — этой фразе уже очень много лет.

Ни одна страна так не поддерживает Украину, как Германия. Кто бы сомневался!

Но что едва просвечивает после трехчасового разговора? Да, заявление по НАТО.

Как сообщает DW: "Шольц и Зеленский согласились, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем вряд ли состоится. "Возможно, вопрос об открытой двери — это, в конце концов, мечта для нас", — заявил президент Украины, добавив, что никто не знает, когда это произойдет и каков будет конечный результат".

Важно

Московская многоходовка. О чем договорились Россия и Германия по украинскому вопросу

То есть, двери открыты, но зайти в них — мечта отдаленного будущего. Двери открыты, но никто не знает, когда мы туда войдем и что там внутри.

Важно

Прощай, оружие. Почему Германия отказалась вооружать Украину

Настоящая метафизика открытых дверей. Я бы даже сказал, тайна железных дверей (вспоминаю детский фантастический фильм, кажется, 70-х годов).

Ну и, думаю, вы догадываетесь, — "Северный поток-2". Он прятался за устоявшейся формулой-эвфемизмом о самых "решительных и эффективных санкциях". Как написал комментатор в FAZ: Auch der Name "Nord Stream 2" kommt dem Kanzler wieder nicht über die Lippen…

Наконец, о поставках вооружений: Германия настаивает на своем отказе.

Итак:

Оружия не будет;

НАТО — отдаленная перспектива (и напрасно Россия так волнуется)

Слово "Северный поток-2" спряталось за "очень решительным санкциями" "в случае" и "если вдруг"…

Германия — главный помощник Украины в финансовой сфере. Обещаны новые 150 миллионов евро (без деталей).

Старина Шольц летит в Москву.

"Кризисная дипломатия" в действии.

Днем в Мариинском парке было солнечно. Над Киевом распростерлось синее небо. Стаи ворон летели над моей головой в сторону Подола. Подступы к Мариинскому дворцу днем были перекрыты. Нужно было обходить в круговую. Но в воздухе пахло весной…

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