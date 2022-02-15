Олаф Шольц в Киеве: сможет ли Германия развязать украинский узел
По итогам визита в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца выяснилось, что двери в НАТО для Украины открыты, но зайти в них — мечта отдаленного будущего. Никто не знает, когда это произойдет и каков будет конечный результат. Настоящая метафизика открытых дверей.
Немецкий канцлер Шольц посетил Киев. Какие результаты? Официально-публично: набор уже хорошо знакомых фраз.
- "Мы в состоянии в любой день принять необходимые решения" — это фраза месяца.
- "Территориальная целостность (…) Украины не является предметом переговоров для Германии" — этой фразе уже очень много лет.
- Ни одна страна так не поддерживает Украину, как Германия. Кто бы сомневался!
Но что едва просвечивает после трехчасового разговора? Да, заявление по НАТО.
Как сообщает DW: "Шольц и Зеленский согласились, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем вряд ли состоится. "Возможно, вопрос об открытой двери — это, в конце концов, мечта для нас", — заявил президент Украины, добавив, что никто не знает, когда это произойдет и каков будет конечный результат".Важно
То есть, двери открыты, но зайти в них — мечта отдаленного будущего. Двери открыты, но никто не знает, когда мы туда войдем и что там внутри.
Настоящая метафизика открытых дверей. Я бы даже сказал, тайна железных дверей (вспоминаю детский фантастический фильм, кажется, 70-х годов).
Ну и, думаю, вы догадываетесь, — "Северный поток-2". Он прятался за устоявшейся формулой-эвфемизмом о самых "решительных и эффективных санкциях". Как написал комментатор в FAZ: Auch der Name "Nord Stream 2" kommt dem Kanzler wieder nicht über die Lippen…
Наконец, о поставках вооружений: Германия настаивает на своем отказе.
Итак:
- Оружия не будет;
- НАТО — отдаленная перспектива (и напрасно Россия так волнуется)
- Слово "Северный поток-2" спряталось за "очень решительным санкциями" "в случае" и "если вдруг"…
- Германия — главный помощник Украины в финансовой сфере. Обещаны новые 150 миллионов евро (без деталей).
- Старина Шольц летит в Москву.
- "Кризисная дипломатия" в действии.
Днем в Мариинском парке было солнечно. Над Киевом распростерлось синее небо. Стаи ворон летели над моей головой в сторону Подола. Подступы к Мариинскому дворцу днем были перекрыты. Нужно было обходить в круговую. Но в воздухе пахло весной…