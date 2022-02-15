Олаф Шольц у Києві: чи зможе Німеччина розв'язати український вузол
За підсумками візиту до Києва канцлера ФРН Олафа Шольца з'ясувалося, що двері до НАТО для України відчинені, але зайти до них — мрія віддаленого майбутнього. Ніхто не знає, коли це станеться і яким буде кінцевий результат. Справжня метафізика відчинених дверей.
Німецький канцлер Шольц відвідав Київ. Які результати? Офіційно-публічно: набір вже добре знайомих фраз.
- "Ми можемо в будь-який день прийняти необхідні рішення" — це фраза місяця.
- "Територіальна цілісність (…) України не є предметом переговорів для Німеччини" — цій фразі вже дуже багато років.
– Жодна країна так не підтримує Україну, як Німеччина. Хто б сумнівався!
Але що ледве просвічує після тригодинної розмови? Так, заява щодо НАТО.
Як повідомляє DW: "Шольц і Зеленський погодилися, що вступ України до НАТО в найближчому майбутньому навряд чи відбудеться. "Можливо, питання про відчинені двері — це зрештою мрія для нас", — заявив президент України, додавши, що ніхто не знає, коли це станеться і який буде кінцевий результат".Важливо
Тобто двері відчинені, але зайти в них — мрія віддаленого майбутнього. Двері відчинені, але ніхто не знає, коли ми туди увійдемо і що там усередині.
Справжня метафізика відчинених дверей. Я навіть сказав би, таємниця залізних дверей (згадую дитячий фантастичний фільм, здається, 70-х років).
Ну і, гадаю, ви здогадуєтеся, — "Північний потік-2". Він ховався за усталеною формулою-евфемізмом про "рішучі й ефективні санкції". Як написав коментатор у FAZ: Auch der Name "Nord Stream 2" kommt dem Kanzler wieder nicht über die Lippen…
Зрештою, про постачання озброєнь: Німеччина наполягає на своїй відмові.
Отже:
- Зброї нічого очікувати;
- НАТО – віддалена перспектива (і даремно Росія так хвилюється)
- Слово "Північний потік-2" сховалося за "дуже рішучими санкціями" "в разі" та "якщо раптом"…
- Німеччина – головний помічник України у фінансовій сфері. Обіцяно нові 150 мільйонів євро (без деталей).
- Старовина Шольц летить до Москви.
- "Кризова дипломатія" в дії.
Вдень у Маріїнському парку було сонячно. Над Києвом простяглося синє небо. Зграї ворон летіли над моєю головою в бік Подолу. Підходи до Маріїнського палацу вдень перекрили. Потрібно було обходити кругом. Але в повітрі пахло весною...