Олаф Шольц у Києві: чи зможе Німеччина розв'язати український вузол

Німецький канцлер Шольц відвідав Київ. Які результати? Офіційно-публічно: набір вже добре знайомих фраз.

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- "Ми можемо в будь-який день прийняти необхідні рішення" — це фраза місяця.

- "Територіальна цілісність (…) України не є предметом переговорів для Німеччини" — цій фразі вже дуже багато років.

– Жодна країна так не підтримує Україну, як Німеччина. Хто б сумнівався!

Але що ледве просвічує після тригодинної розмови? Так, заява щодо НАТО.

Як повідомляє DW: "Шольц і Зеленський погодилися, що вступ України до НАТО в найближчому майбутньому навряд чи відбудеться. "Можливо, питання про відчинені двері — це зрештою мрія для нас", — заявив президент України, додавши, що ніхто не знає, коли це станеться і який буде кінцевий результат".

Важливо

Московська багатоходівочка. Про що домовилися Росія та Німеччина щодо українського питання

Тобто двері відчинені, але зайти в них — мрія віддаленого майбутнього. Двері відчинені, але ніхто не знає, коли ми туди увійдемо і що там усередині.

Важливо

Прощавай зброє. Чому Німеччина відмовилася озброювати Україну

Справжня метафізика відчинених дверей. Я навіть сказав би, таємниця залізних дверей (згадую дитячий фантастичний фільм, здається, 70-х років).

Ну і, гадаю, ви здогадуєтеся, — "Північний потік-2". Він ховався за усталеною формулою-евфемізмом про "рішучі й ефективні санкції". Як написав коментатор у FAZ: Auch der Name "Nord Stream 2" kommt dem Kanzler wieder nicht über die Lippen…

Зрештою, про постачання озброєнь: Німеччина наполягає на своїй відмові.

Отже:

Зброї нічого очікувати;

НАТО – віддалена перспектива (і даремно Росія так хвилюється)

Слово "Північний потік-2" сховалося за "дуже рішучими санкціями" "в разі" та "якщо раптом"…

Німеччина – головний помічник України у фінансовій сфері. Обіцяно нові 150 мільйонів євро (без деталей).

Старовина Шольц летить до Москви.

"Кризова дипломатія" в дії.

Вдень у Маріїнському парку було сонячно. Над Києвом простяглося синє небо. Зграї ворон летіли над моєю головою в бік Подолу. Підходи до Маріїнського палацу вдень перекрили. Потрібно було обходити кругом. Але в повітрі пахло весною...

Першоджерело.