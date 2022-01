Коли слова мають значення. Яку роль відіграватимуть НАТО та Британія у війні України з Росією

Продовжуємо уважно стежити за подіями навколо України та ретельно аналізувати висловлювання головних політичних гравців. Яку роль відіграватимуть НАТО та Британія у разі гіпотетичного загострення конфлікту на українському кордоні? Що кажуть головні гравці?

Ось ще один показовий приклад семантичних ігор або риторичних ходів, мета яких (1) покрити туманом реальні наміри та конкретні рішення політичних еліт і (2) впливати на пояснювальні й оціночні механізми громадян.

Простіше кажучи: перевернути увагу громадян і за допомогою слів перекодувати їхні природні здібності розуміння та оцінки.

Ось дають свої коментарі Столтенберг (генсек НАТО) і Трасс (глава британського МЗС). "Є різниця між членом НАТО та потужним, високо цінованим партнером, таким як Україна. Немає сумнівів у цьому", — зазначив Столтенберг (цитую "Голос Америки").

Уважно аналізуємо фразу. Риторичний оборот створює враження, що "член НАТО" описується тут у дещо заниженій тональності (ну просто член НАТО, рядовий, звичайний, пересічний). Натомість Україна описується як "потужний, високо цінований партнер". Використовується пишномовний стиль, Україна описується як щось дуже дороге, виняткове, екстраординарне. Це на рівні семантики та риторики.

А тепер реальне значення фрази: Україна — не член НАТО і ми не відправлятимемо туди свої війська. Сенс фрази різко контрастує із семантичною подачею.

У цьому контексті й закінчення ("немає сумнівів у цьому") набуває іншого значення. Можна подумати, що немає сумнівів щодо високої оцінки України. Але реальний сенс, скоріше, зовсім інший: немає сумнівів, що є різниця.

А оскільки немає сумнівів у різниці між "високо цінується" і "потужною" Україною та звичайним членом НАТО, то й наші дії будуть виходити з цієї "безперечної" різниці.

Майстерно сказано, чи не так? Словесна подача здійснює паралельно дві функції: створити ілюзію високої оцінки "потужного партнера" й одночасно заявити про малоймовірність більш дієвої військової підтримки.

Цитую далі "Голос Америки": "Елізабет Трасс, міністриня закордонних справ Великої Британії, в інтерв'ю Бі-Бі-Сі заявила, що вважає вкрай малоймовірним, що в разі вторгнення Росії, британські військовослужбовці боротимуться спільно з українськими. Проте Британія проявить Україні всю допомогу, яку буде здатна надати".

Зверніть увагу, вона не каже "малоймовірно", вона каже "вкрай малоймовірно" — very unlikely.

А потім, для пом'якшення такого різкого висловлювання, додає "проте". Але після "проте" розташована дуже розпливчаста фраза: зробимо те, що зможемо. Але важко прогнозувати, що реально "зможе" британська сторона.

Варто додати (про що мовчить "Голос Америки"), що Трасс використовує ще один оборот, цього разу "найвищою мірою ймовірно":

But Ms Truss said it was "highly likely" that President Vladimir Putin was looking to invade. У такому разі одне very unlikely й інше highly likely отримують дуже неприємне сусідство в тому самому інтерв'ю…

Але оскільки потрібно все ж таки позначити свою активність у геополітичній грі, то "Лондон розглядає можливість удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі", а прем'єр-міністр Борис Джонсон каже, що можливе розгортання додаткових сил надішле "чіткий сигнал Кремлю" (цитую BBC).

