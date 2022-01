Галантерейники та кардинали. Чому Байден не помічник України у протистоянні з Росією

Уважно стежу за подіями довкола України. З'явилося нове формулювання … Виявляється, вторгнення можуть бути великими і невеликими! Зверніть увагу на виступ Джозефа Байдена в Білому домі 19.01 (річниця вступу на посаду). Про Україну він говорить, уже відповідаючи на запитання.

Спочатку — що і як сказано. Ось короткий виклад від "Голосу Америки": "Він (Байден — А.Б. ) попередив президента РФ Володимира Путіна, що Росія зіткнеться "з дуже серйозними наслідками" і буде "притягнута до відповідальності", якщо нападе на Україну. Він також припустив., що вторгнення стане "катастрофою" для Росії

За словами Байдена, союзники та партнери США готові зробити так, щоби російська економіка "заплатила серйозну ціну". Проте він припустив, що "невелике вторгнення" викличе меншу реакцію.

Що тут насамперед впало мені в очі? Згадка про розбіжності НАТО щодо реакції на "невелике вторгнення" Росії (minor incursion)

Це вже якийсь вимір "великого" та "невеликого" вторгнення. За велике вторгнення ви відповісте! Це буде для вас повною катастрофою! А якщо невелике? Нуууу.

Але заради всього святого, поясніть мені, що таке "невелике вторгнення"? Таке буває?

Важливо

Оригінал: And so, I think what you're going to see is that Russia will be held accountable if it invades. And it depends on what it does. It’s one thing if it’s a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, et cetera.

Цитую далі. "Байден розповів, що, попри досить відверті дискусії з президентом Росії, він не цілком розуміє Путіна, а Путін не цілком розуміє його. За словами Байдена, в особистій бесіді він нагадав Путіну, що Росія вже окупувала території інших країн із сумнівними для себе вигодами і що окупація України коштуватиме Москві дуже дорого".

Прозвучала цифра військової допомоги США Україні — 600 млн доларів (I’ve already shipped over $600 million worth of sophisticated equipment, defensive equipment to the Ukrainians).

Важливо

Там, де "Голос Америки" реферує слова Байдена про те, що він не цілком розуміє Путіна, в оригіналі звучить так: My conversation with Putin — and we’ve been — how can we say it? We have no problem understanding one another. He has no problem understanding me, nor me him. And the direct conversations where I pointed out — I said, "You know, you’ve occupied, before, other countries. But the price has been extremely high. How long? You can go in and, over time, at great loss and economic loss, go in and occupy Ukraine. But how many years? One? Three? Five? Ten? What is that going to take? What toll does that take?" It’s real. It’s consequential.

Важливо

Мої питання:

То все-таки "не цілком розуміє" чи "немає проблем із розумінням"?

Які "інші країни" (у множині) маються на увазі? Та ще й "раніше" (before).

До речі, мені було дуже цікаво читати виклад версії Байдена про розмови з Путіним. До цього ми мали скупі пресрелізи. А тепер від першої особи отримали версію розмови двох президентів. Помічайте, фіксуйте — це дуже важливо.

Запитань до Байдена щодо України було кілька. У відповіді на друге запитання я б зазначив дещо плутану промову. Занадто багато невизначених займенників: I think he will. But I think he’ll pay a serious and dear price for it that he doesn’t think now will cost him what it’s going to cost him. And I think he will regret having done it.

Вимога Росії у викладі Байдена:

Україна ніколи не стане членом НАТО;

НАТО не розміщує стратегічних озброєнь в Україні.

I’ve indicated to him — the two things he said to me that he wants guarantees of it: One is, Ukraine will never be part of NATO. And two, that NATO, or the — there will not be strategic weapons stationed in Ukraine. Well, we could work out something on the second piece (inaudible) what he does along the Russian line as well — or the Russian border, in the European area of Russia.

Важливо

Що говорить Байден у можливому членстві України? Тут словесна еквілібристика: But the likelihood that Ukraine is going to join NATO in the near term is not very likely… Так, чіткість і визначеність мови — не найсильніша сторона американського президента. Прочитайте відповіді повністю.

Ще мене зацікавило у відповідях Байдена, як він викладав мотиви Путіна і давав майстер-клас з політичної історії та геополітики. Зверніть увагу.

Продовжую уважно стежити за політичними, дипломатичними та семантичними іграми в контексті ескалації міжнародного конфлікту.

Чому це важливо? Важливо вчитися уважно стежити за усуненням акцентів, за словами та фразами політичних лідерів. У якій формі та в якій тональності висловлюється те чи інше твердження. Коли більшість політичних і дипломатичних ходів прихована від очей та умів громадян, це іноді єдиний доступ до реальності.

Першоджерело.