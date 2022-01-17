18 санкцій та епітафія. Чому через Україну не розпочнеться Третя Світова війна

"Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України", — сказала в інтерв'ю Financial Times заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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Можна додати ще, що "США підтримуватимуть повстанський рух в Україні у разі окупації її Росією", як сказав раніше міністр оборони цієї багатої, благословенної країни.

Штати підготували 18 (вісімнадцять, Карл!) варіантів санкцій на випадок російського вторгнення в Україну. Не вісімнадцять танків М1А1 "Абрамс", не вісімнадцять ракет "Джавелін", не вісімнадцять бригад, а просто вісімнадцять варіантів санкцій. Навіть Афганістану чи Іраку перепало більше…

Отже. У разі початку активних бойових дій на Донбасі санкції номер один. Дійшли до Дніпра — санкції номер два. Окупували Харків — санкції номер три. Чернігів — чотири. Запоріжжя — п'ять… Київ — десять… Львів — сімнадцять. Забрали всю Україну — вісімнадцять.

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Логічно. На номері п'ять мене напевно повісять, якщо потраплю до міцних рязанських рук... А я не потраплю... І вам того ж бажаю.

Готуйтеся. Захід нам допоможе. Посмертно. Мене це не обнадіює. І Путіна навряд лякає.

Помітно, що Штати не мають наміру за нас воювати. Висловлять "глибоке занепокоєння", накладуть санкції постскриптум, прочитають епітафію. І все.

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Незалежно від того, Порошенко чи Зеленський. Для них обоє рябоє: тубільці, комахи, хробаки…

І це правильно. Це навіть добре. 1939-го почалася Друга світова війна через зобов'язання Франції та Великобританії щодо Польщі.

Через нас Третя Світова не розпочнеться. Хіба це не плюс?

Першоджерело.