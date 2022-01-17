RU
RU
Розділи
Матеріали
Думки Російсько-українська війна Ультиматум РФ і переговори щодо України

18 санкцій та епітафія. Чому через Україну не розпочнеться Третя Світова війна

Штати не збираються за нас воювати. Висловлять "глибоке занепокоєння", накладуть санкції постскриптум, прочитають епітафію. І все. Незалежно від того, Порошенко чи Зеленський. Для них обоє рябоє. Через нас Третя Світова не розпочнеться.

Юрій Касьянов
Юрій Касьянов
Блогер, волонтер
2040
Зеленський на позиціях ЗСУ на Донбасі
Штати не мають наміру воювати за Україну. Незалежно від того, Порошенко чи Зеленський. Для них обоє рябоє.

"Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України", — сказала в інтерв'ю Financial Times заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Можна додати ще, що "США підтримуватимуть повстанський рух в Україні у разі окупації її Росією", як сказав раніше міністр оборони цієї багатої, благословенної країни.

Штати підготували 18 (вісімнадцять, Карл!) варіантів санкцій на випадок російського вторгнення в Україну. Не вісімнадцять танків М1А1 "Абрамс", не вісімнадцять ракет "Джавелін", не вісімнадцять бригад, а просто вісімнадцять варіантів санкцій. Навіть Афганістану чи Іраку перепало більше…

Отже. У разі початку активних бойових дій на Донбасі санкції номер один. Дійшли до Дніпра — санкції номер два. Окупували Харків — санкції номер три. Чернігів — чотири. Запоріжжя — п'ять… Київ — десять… Львів — сімнадцять. Забрали всю Україну — вісімнадцять.

Важливо
Вік Альянсу не бачити. Як сподівання на НАТО підривають обороноздатність України
Вік Альянсу не бачити. Як сподівання на НАТО підривають обороноздатність України

Логічно. На номері п'ять мене напевно повісять, якщо потраплю до міцних рязанських рук... А я не потраплю... І вам того ж бажаю.

Готуйтеся. Захід нам допоможе. Посмертно. Мене це не обнадіює. І Путіна навряд лякає.

Помітно, що Штати не мають наміру за нас воювати. Висловлять "глибоке занепокоєння", накладуть санкції постскриптум, прочитають епітафію. І все.

Важливо
Грецький урок для Києва. Чи віддасть Захід Україну Росії, як Сталін віддав Грецію Черчиллю
Грецький урок для Києва. Чи віддасть Захід Україну Росії, як Сталін віддав Грецію Черчиллю

Незалежно від того, Порошенко чи Зеленський. Для них обоє рябоє: тубільці, комахи, хробаки…

І це правильно. Це навіть добре. 1939-го почалася Друга світова війна через зобов'язання Франції та Великобританії щодо Польщі.

Через нас Третя Світова не розпочнеться. Хіба це не плюс?

Першоджерело.